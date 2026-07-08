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Stiprus vėjas smogė Rolando Skaisgirio sodybai: ant namo užvirto medis

2026 m. liepos 8 d. 15:48
TV prodiuseris Rolandas Skaisgirys (57 m.) socialiniuose tinkluose pasidalijo nemaloniais vaizdais iš savo sodybos Šakių rajone.
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Naktį praūžusi vėtra čia pridarė nemažai žalos – ant namo užvirto su visomis šaknimis išverstas medis.
Socialiniuose tinkluose paviešintuose kadruose matyti, kad vienas aukštas medis užvirto tiesiai ant namo stogo.
Sodybos kieme taip pat mėtėsi nulūžusios šakos ir kitos vėjo nulaužtos medžių dalys.

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Vaizdo įraše užfiksuotas ir dar vienas vėjo padarinys – nulūžęs medis, liudijantis, kad naktį vėjo gūsiai buvo itin stiprūs.
Portalo Lrytas kalbintas R. Skaisgirys pasakojo, kad nelaimė įvyko naktį, tačiau nei jis, nei kartu sodyboje buvęs sūnus nieko negirdėjo.
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„Buvo vėtra, nuvirto medis. Mes su sūnumi miegojome ir net nepajutome. Ryte atsikėlėme ir viską radome“, – portalui Lrytas sakė jis.
Nors vaizdai išties įspūdingi, pats prodiuseris į situaciją žvelgia ramiai.
„Gyvenime yra baisesnių dalykų, čia tik medis. Kai pirmą kartą medis nuvirto pas mane sodyboje, tai išsiskyriau. Žiūrėsim, kas dabar bus“, – šyptelėjo kalbėjo R. Skaisgirys.
Šakių rajone, Gaisrių kaime, esanti sodyba R. Skaisgiriui yra ypatinga. Daugiau nei du šimtus metų skaičiuojančią giminės sodybvietę jis prikėlė naujam gyvenimui ir pavertė išpuoselėta poilsio vieta.
Ne kartą yra pasakojęs, kad būtent čia randa ramybę ir, vos tik leidžia darbai, skuba pabėgti nuo miesto šurmulio. 
Rolandas Skaisgiryssodybalūžo medis

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