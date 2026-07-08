Susižadėjo turinio kūrėjas Vaidotas Grincevičius ir jo mylimoji Greta

Socialiniuose tinkluose garsus vyras pranešė, jog susižadėjo su mylimąja Greta.
Ant vieno kelio Vaidotas priklaupė kelionės į Italijos Dolomitines Alpes metu.
Žinomo turinio kūrėjo išrinktosios kadruose matyti įspūdingas kraštovaizdis, o kita nuotrauka – jau su ranką puošiančiu žiedu.
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„Asmenukė likus vienai minutei iki „žinoma“, – prie kadro rašė ji.
Socialiniuose tinkluose pasipylė sveikinimai. Draugai ir bičiuliai džiaugėsi kartu su pora.
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