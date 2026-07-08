Valstybinį apdovanojimą gavęs V. Mačiulis atvėrė širdį: prabilo apie pavydą ir kritikus

Po ceremonijos V. Mačiulis socialiniuose tinkluose pasidalijo emocingu įrašu. Jame jis ne tik dėkojo už įvertinimą ir sveikinimus, bet ir užsiminė apie kritiką, su kuria, anot jo, tenka susidurti. Žurnalistas teigė, kad dalis žmonių jo pasiekimus vertina su pavydu.
„Pirmas ir paskutinis mano gyvenime valstybinis apdovanojimas – Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius „Už ilgametį uolų ir sąžiningą, objektyvų ir originalų žurnalistinį darbą bei aktyvią visuomeninę veiklą“.
Ačiū tiems, kurie mane pastebėjo ir taip įvertino. Ačiū tiems, kurie pasveikino ir tebesveikina... Atsiprašau tų, kuriuos sunervino toks mano apdovanojimas. Kodėl aš jau 60 metų profesionalioje žurnalistikoje, 58 – televizijoje, 34 – „Krepšinio pasaulyje“, trisdešimt šešerius metus esu Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities pirmininkas, kad turiu savo nuomonę, kodėl apie mane kuria televizijos laidas, „Obuolys“ išleido knygą?..
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Visko pavydi. Tai įrodė ir Medijų rėmimo fondo ekspertų „šaunusis penketukas“, nusprendęs nė euro neskirti ilgaamžiškiausiai Lietuvoje TV laidai, nors valstybė tam paskyrė specialias lėšas. Žinokite, ne šis ordinas, o pavyduoliškas ir keistas kitų elgesys mane dabar vėl įkvepia įrodyti, kad esu dar neįveikiamas!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Mačiulis.
Įrašas netruko sulaukti didelio atgarsio. Per trumpą laiką jis susižėrė tūkstančius patiktukų ir šimtus komentarų. Daugelis internautų sveikino V. Mačiulį su valstybės įvertinimu ir pabrėžė, kad šio apdovanojimo jis buvo vertas.
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„Kaip niekas kitas vertas ir nusipelnęs keleriopai daugiau. Sveikinimai žurnalistikos maestro“, – rašė vienas internautas.
„Mielas Vidai, sveikinu, džiaugiuosi Jūsų nuoširdaus darbo aukštu įvertinimu! Esate ir puikus žurnalistas, ir nuostabus žmogus! Gyvuokite!“ – linkėjo kita internautė.
„Esi vertas, kolega. Dar ir kaip vertas. Didžiuojuosi būdamas šalia, maestro“, – rašė internautas.
„Jūs esate gyva legenda. Esate kaip švyturys ateities sporto žurnalistų kartoms“, – V. Mačiulį sveikino dar vienas internautas.