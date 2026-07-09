ŽmonėsVeidai ir vardai

Gediminas Žiemelis išsiskyrė su savo ilgamete mylimąją Dovile Barkute

2026 m. liepos 9 d. 09:08
Lrytas.lt
Vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų, „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas Gediminas Žiemelis (49 m.) ir psichologė Dovilė Barkutė – jau nebe kartu. Po daugybės metų gyvenimo pora pasuko skirtingais keliais.
Daugiau nuotraukų (6)
Naujienų portalą Lrytas šios kalbos buvo pasiekusios daugiau nei prieš metus, tačiau kruopščiai savo asmeninį gyvenimą saugantis G. Žiemelis niekuomet su žiniasklaida nebendravo apie šeimą.
Šiuo metu Gediminas gyvena ir dirba Dubajuje, o Lietuvoje jis retas svečias.
Tuo tarpu D. Barkutė itin aktyviai savo socialiniame tinkle dalijasi savo kaip psichologės nuomone apie skyrybas, vyrus, santykius, savivertę. 
Karts nuo karto Dovilė pasisako ir aštriau: kai kurie jos įrašai skirti net ir žinomoms Lietuvos moterims.
Susiję straipsniai
Asmeninį gyvenimą slepiantis Gediminas Žiemelis atskleidė, kur įsikūrė ir atostogauja

Asmeninį gyvenimą slepiantis Gediminas Žiemelis atskleidė, kur įsikūrė ir atostogauja

Dubajuje Gedimino Žiemelio mylimoji mėgaujasi prabanga: sulaukė stulbinančios dovanos

Dubajuje Gedimino Žiemelio mylimoji mėgaujasi prabanga: sulaukė stulbinančios dovanos

G. Žiemelio draugės įrašas apie V. Zelenskio žmoną sukėlė tikrą diskusijų audrą

G. Žiemelio draugės įrašas apie V. Zelenskio žmoną sukėlė tikrą diskusijų audrą (40)

2023 metų vasario 6-ąją pora susilaukė dukros. 
Dar 2024 metais Lrytas rašė, kad Dovilė Dubajuje mėgaujasi prabanga.
Tuomet socialiniame tinkle „Instagram“ verslininko gyvenimo draugė pasidalijo prabangiais kadrais šalia naujojo „Rolls-Royce“ markės automobilio, kuris – įspūdinga G.Žiemelio dovana.
Juodos spalvos transporto priemonę puošė vardiniai numeriai, kurių kaina siekia apie 300 tūkst. dolerių.
Dovilė Barkutė buvo sulaukusi prabangios Gedimino dovanos.<br>Lrytas koliažas. Daugiau nuotraukų (6)
Dovilė Barkutė buvo sulaukusi prabangios Gedimino dovanos.
Lrytas koliažas.
Pozuodama prie išskirtinės dovanos Dovilė pasidalijo kvapą atimančio automobilio kadrais.
„Gimė ikona! Jaučiu, kad puikiai pritampu prie šio simbolio. Mano vienas ir vienintelis. Jo stebuklinga galia paguldyti pasaulį ant kelių. Ačiū!“, – žinomam verslininkui socialiniame tinkle dėkojo Dovilė.
 
Gediminas ŽiemelisMeilėSkyrybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.