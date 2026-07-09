Gediminas Žiemelis išsiskyrė su savo ilgamete mylimąją Dovile Barkute

Naujienų portalą Lrytas šios kalbos buvo pasiekusios daugiau nei prieš metus, tačiau kruopščiai savo asmeninį gyvenimą saugantis G. Žiemelis niekuomet su žiniasklaida nebendravo apie šeimą.
Šiuo metu Gediminas gyvena ir dirba Dubajuje, o Lietuvoje jis retas svečias.
Tuo tarpu D. Barkutė itin aktyviai savo socialiniame tinkle dalijasi savo kaip psichologės nuomone apie skyrybas, vyrus, santykius, savivertę.
Karts nuo karto Dovilė pasisako ir aštriau: kai kurie jos įrašai skirti net ir žinomoms Lietuvos moterims.
Susiję straipsniai
2023 metų vasario 6-ąją pora susilaukė dukros.
Dar 2024 metais Lrytas rašė, kad Dovilė Dubajuje mėgaujasi prabanga.
Tuomet socialiniame tinkle „Instagram“ verslininko gyvenimo draugė pasidalijo prabangiais kadrais šalia naujojo „Rolls-Royce“ markės automobilio, kuris – įspūdinga G.Žiemelio dovana.
Juodos spalvos transporto priemonę puošė vardiniai numeriai, kurių kaina siekia apie 300 tūkst. dolerių.
Pozuodama prie išskirtinės dovanos Dovilė pasidalijo kvapą atimančio automobilio kadrais.
„Gimė ikona! Jaučiu, kad puikiai pritampu prie šio simbolio. Mano vienas ir vienintelis. Jo stebuklinga galia paguldyti pasaulį ant kelių. Ačiū!“, – žinomam verslininkui socialiniame tinkle dėkojo Dovilė.
Gediminas ŽiemelisMeilėSkyrybos
Rodyti daugiau žymių