Tiesa, teismas kartu nutarė atimti iš V. Laučiaus teisę vairuoti transporto priemones dvejų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui.
Kaip paskelbė bylą išnagrinėjusi teisėja Ilona Mateikienė, V. Laučius atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis – vieneri metai. Šiuo sprendimu V. Laučiui iškelta byla yra nutraukta.
Teismas kartu nusprendė atimti iš V. Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonę dvejiems metams ir šešiems mėnesiams.
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Taip pat nuspręsta įpareigoti politologą vienerius metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
Be to, teisėja I. Mateikienė pranešė, kad teismas nutarė iš V. Laučiaus išieškoti automobilio (kurį jis vairavo, būdamas neblaivus) vertę atitinkančią sumą, tai yra 20 670 eurų.
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Prokuroras anksčiau teismo prašė atleisti politologą nuo baudžiamosios atsakomybės, įpareigoti jį dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose, atimti iš V. Laučiaus teisę vairuoti transporto priemonę.
Pats V. Laučius anksčiau teisme pripažino kaltę ir gailėjosi, tikino, kad toks poelgis daugiau nepasikartos.
Jis pasakojo, kad alkoholį vartojo sužinojęs apie mokslininko Dariaus Aleknos mirtį, tačiau policijos užfiksuotose duomenyse rašoma, kad vairuotojas vartojo alkoholį, nes susipyko su žmona.
Pats V. Laučius, kaip ir prokuroras, prašė teismo perduoti jį buvusios sutuoktinės L. Laučiuvienės atsakomybei, nes ji, anot teisiamojo, jam yra moralinis autoritetas, jai pirmajai pranešė apie avariją.
Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas dar neįsigaliojo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
V. Laučiui byla buvo iškelta dėl gegužę sostinėje sukelto eismo įvykio.
Policijos duomenimis, žurnalistas gegužės 31 d. apie 17.31 val. ties pastatu Blindžių gatvėje vairavo automobilį „Toyota Rav4“, būdamas neblaivus nuo alkoholio.
17.50 val. tikrinimo metu nustatyta, kad vairuotojo iškvėptame ore yra 2,32 promilės etilo alkoholio koncentracija.
Anksčiau taip pat skelbta, kad važiuodamas Laisvės prospektu V. Laučius automobiliu kliudė du stulpus.
Pagal Baudžiamąją kodeksą, tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Vladimiras LaučiusgirtumasTeismas
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