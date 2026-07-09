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Išvydęs netikėtą svečią savo kieme M. Kuzminskas sutriko: kreipėsi į sekėjus

2026 m. liepos 9 d. 21:08
Lrytas.lt
Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėta akimirka iš savo kiemo.
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Žinomas vyras užfiksavo prie namų besišildantį žaltį ir nusprendė į pagalbą pasitelkti sekėjus.
„Žaltys? Kaip gražiai išprašyti svečią?“ – instagrame šalia vaizdo įrašo klausė M. Kuzminskas.
Įraše matyti, kaip žaltys šliaužioja visai šalia namo terasos.

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Nors šis Lietuvoje paplitęs roplys žmogui nėra pavojingas, netikėtai kieme jį išvydus ne vienas sutriktų.
Tokiu įrašu krepšininkas ne tik pasidalijo neįprasta akimirka, bet ir, regis, nusprendė pasitarti su sekėjais, kaip palydėti netikėtą svečią atgal į gamtą.
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