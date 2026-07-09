Jazzu mylimojo Tado Gryn žiedas užminė mįslę: pora slapta susituokė?

Savo instagramo istorijose T. Gryn dalijosi vaizdo įrašu, kuriame jis pasirodo su tvarsčiu ant veido, prieš veidrodį gestikuliuoja rankomis. Čia pat pasirodo ir auksinis žiedas, kuris tik dar labiau pakursto kalbas – nejaugi pora slapta susituokė?
Tiesa, ir ankstesnėse poros istorijose buvo galima įžvelgti daug ką pasakančias detales: buvo nufolmuotos Justės rankos, kurias irgi puošė žiedai. Be to, birželio pabaigoje instagramo istorijose buvo matyti ir pasipuošę poros artimiausi draugai.
Apie Jazzu ir Tado Gryn meilę viešai pradėta kalbėti 2025-ųjų rudenį, kai po dainininkės skyrybų su verslininku Donatu Ivanausku paaiškėjo, kad jos širdį užkariavo žinomas aktorius.
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Netrukus pora nebeslėpė jausmų, kartu pasirodydavo renginiuose, o pats Tadas yra pasakojęs, kad susitikęs Justę iškart pajuto ypatingą ryšį.
Šių metų kovą T. Gryn romantiškai pasipiršo mylimajai jos koncerto metu Vilniuje. Tūkstančių žiūrovų akivaizdoje ant vieno kelio priklaupęs aktorius sulaukė lemtingo „taip“.
Pastaraisiais mėnesiais netyla ir kalbos apie dar vieną džiugų pokytį poros gyvenime. Pramogų pasaulyje vis dažniau svarstoma, kad Jazzu ir Tadas netrukus susilauks vaikelio.
Justė Arlauskaitė-JazzuTadas GrynVestuvės
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