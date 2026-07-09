Paskelbta, kaip atrodo Turkijos vadovo G. Nausėdai įteiktas revolveris

Ketvirtadienį žurnalistams buvo pristatyta, kaip atrodo šalies vadovo dovana.
Atvėrus dėžę susirinkę išvydo joje gulintį revolverį ir kulkas.
„Ši dovana, kaip ir daugelis kitų, kurias gauna valstybės vadovas, planuojama, bus eksponuojama Prezidentūroje“, – naujienų portalui „Delfi“ portalui teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
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Kaip sklebta anksčiau, tokios pačios dovanos sulaukė ir kiti į susitikimą Ankaroje atvykę NATO valstybių lyderiai. Tarptautinėje žiniasklaidoje jau skelbta, kad po revolverį ir dėžutę šovinių gavo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas bei Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
K. Starmerio teigimu, R. T. Erdoganas panašias dovanas įteikė visiems viršūnių susitikime dalyvavusiems NATO vadovams, o ant kiekvieno ginklo buvo išgraviruotas gavėjo vardas.
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