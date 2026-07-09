Naujienų portalui Lrytas ji teigė nesuprantanti, kodėl dėl šio vaizdo įrašo buvo kreiptasi į policiją, ir pabrėžė, kad jokie neteisėti veiksmai nebuvo atliekami.
„Manau, žmonės labai neturi ką veikti, nes Lietuvoje yra žmonių, kurie prievartauja, kankina gyvūnus, vagia, o dėl kažkokio įrašo žmonės, neturintys veiklos ir normalių gyvenimų, užsiima skundimaisi policijai.
Mūsų po antklode nesimatė, todėl tikrai mes nieko blogo nedarėme. Norėjome prajuokinti žmones ir pavaidinti, bet internete sėdintys žmonės, kurie kiaurą parą mus žiūri ir neturi ką veikti, švaisto pareigūnų laiką“, – Lrytas komentavo G. Bieliauskaitė.
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Primename, kad naktį iš antradienio į trečiadienį internete ėmė plisti tiesioginės transliacijos įrašas, kuriame užfiksuoti „OnlyFans“ turinio kūrėja Gerda Bieliauskaitė ir socialiniuose tinkluose išgarsėjęs Haroldas Saprykinas, geriau žinomas Saprės vardu.
Iš pradžių pora bendravo tiesioginės transliacijos metu „TikTok“ platformoje, tačiau vienam žiūrovui pasiūlius už piniginį atlygį pademonstruoti intymų turinį, transliaciją perkėlė į laisvesnėmis taisyklėmis pasižyminčią platformą „Kick“.
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Vėliau socialiniuose tinkluose išplitusiame įraše matyti, kaip abu atsigula po antklode, o tai sukėlė audringas internautų diskusijas ir įvairias interpretacijas apie tai, kas iš tiesų vyko transliacijos metu.
Po internete išplitusio vaizdo įrašo situaciją portalui Lrytas pakomentavo ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Pareigūnai pabrėžė, kad konkretaus atvejo netiria, todėl jo aplinkybių nekomentuoja.
„Lietuvos kriminalinės policijos biuras Jūsų nurodyto atvejo tyrimo neatlieka, tad negalime pakomentuoti konkrečių aplinkybių.
Vertinant bendrąjį teisinį reglamentavimą, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už pornografinio turinio dalykų pagaminimą ar įsigijimą siekiant juos platinti, taip pat už pornografinio turinio platinimą, demonstravimą ar reklamavimą.
Tačiau ne kiekvienas erotinio ar seksualinio pobūdžio turinys atitinka pornografijos požymius – tai vertinama pagal konkretaus turinio pobūdį, prireikus remiantis specialistų ar ekspertų išvadomis.
Tokia veikla gali kelti teisinių klausimų, tačiau kiekviena situacija vertinama individualiai. Analizuojama, ar kuriamas ir platinamas turinys turi pornografinio turinio požymių, taip pat ar nėra duomenų, leidžiančių įtarti įtraukimą į prostituciją ar jos organizavimą, pelnymąsi iš kito asmens prostitucijos, prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą ar kitus teisės pažeidimus.
Galimos baudžiamosios atsakomybės klausimas sprendžiamas įvertinus visas konkrečios bylos aplinkybes, surinktus įrodymus bei, prireikus, specialistų ar ekspertų išvadas“, – Lrytas komentavo Lietuvos kriminalinės policijos biuras.