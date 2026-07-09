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Po J. Šuklino mirties – dar vienas smūgis jo žmonai Jolantai: „Išnaudoja skausmą ir nelaimes“

2026 m. liepos 9 d. 15:05
Lrytas.lt
Gegužės pabaigoje Lietuvą sukrėtė netikėta ir skaudi žinia – eidamas 41-uosius metus mirė Seimo narys, buvęs olimpietis Jevgenijus Šuklinas (1985–2026). Visgi, po sportininko mirties jo žmoną Jolantą neramina plintantys melagingi pranešimai.
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Socialiniuose tinkluose išplito melagingas straipsnis, kuris pasiekė ir Jevgenijaus žmoną.
„Šuklino testamente – paslaptis, kurią jis saugojo nuo visų: žmona Jolanta rado dokumentą, kuris viską paaiškino“ – taip buvo pavadintas ilgas realybės neatitinkantis straipsnis.
Jame – ir tokie žodžiai, kaip „Jolantai – kai manęs nebus“, po kurių seka lyg testamentas su išvardytu turtu ir jo verte.

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Pamačiusi tokias melagienas J. Šuklino žmona socialiniuose tinkluose pasidalijo įspėjančia žinute.
„Deja, gyvenime pasitaiko žmonių, kurie kitų skausmą ir nelaimes išnaudoja savo reklamai bei asmeninei naudai.
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Noriu visus įspėti – platinama informacija yra melaginga, neatitinka tikrovės ir yra paremta manipuliacija.
Prašau netikėti klaidinančia informacija ir būti atsargiems!!“, – rašė ji.
Jevgenijus Šuklinasžmonatestamentas
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