Paaiškėjus, jog tai – Šarlotė Liman, internautai užplūdo jos socialinį tinklą „Tik Tok“, kuriame peržiūros jau perkopė pusę milijono.
Tiesa, socialinių tinklų vartotojai ten atranda ir įdomių detalių. Pavyzdžiui, vienas įrašas byloja, jog mergina neslėpė, kad mėgsta gyventi prabangiai.
„Kai jis paiima mano telefoną galvodamas, jog ras susirašinėjimus su kitais vaikinais, bet pamato tik 900 tūkst. eurų vertės norų sąrašą“, – taip bandydama pašmaikštauti ant vieno iš įrašų rašė Š. Liman.
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Įraše, kuris buvo publikuotas gegužės pabaigoje, matyti, jog rankose ji laikė prabangaus mados ženklo rankinę, pozavo prašmatniai atrodančioje vietoje.
Toks įrašas užkliuvo komentatoriams, kurie aktyviai dalijosi savo nuomone.
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„900 tūkst., kad iš zonos ištraukt“, „900 tūkst. skoloj artimiesiems“, „Pasėdėsi ir surimtėsi tikiuosi“, – tokie ir panašūs komentarai buvo parašyti po įrašu.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad šeštadienio paryčiais, apie 4 val. 20 min., Žirmūnų g., automobilis BMW 530e, vairuojamas 19-metės merginos, nesuvaldytas atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Per eismo įvykį žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Vairuotoja išgyveno – po avarijos buvo sąmoninga, vaikščiojo. Patyrusi sužalojimų ji buvo išvežta į ligoninę medikų apžiūrai.
Merginai po avarijos buvo nustatytas lengvas girtumas – ji į alkotesterį įpūtė 0,58 prom. Mergina tik kiek daugiau nei prieš mėnesį – gegužę – gavo vairuotojo pažymėjimą.
Pirminiais duomenimis, BMW automobilis važiavo nuo miesto centro ir kelio vingyje rėžėsi į stulpą. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau, detalės išsimėtė aplinkui.