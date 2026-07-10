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Astos Meschino gyvenime – ypatinga diena: dukros Karolinos gestas ištirpdė širdį

2026 m. liepos 10 d. 18:06
Lrytas.lt
Verslininkės Astos Meschno gyvenime – džiugi šventė. Žinoma moteris paminėjo 53-ąjį gimtadienį.
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Socialiniuose tinkluose šia proga mamą itin šilta pasveikino ir jos dukra nuomonės formuotoja Karolina Meschino.
Ji sukūrė itin jautrų filmuką su gražiomis Astos gyvenimo akimirkomis ir parodė, kokį artimą ryšį turi su mama.
Vėliau filmuku pasidalijusi Asta džiaugėsi ne tik tokiu dukros sveikinimu, bet ir šiltais gimimo dieną sulauktais sveikinimais. Įrašu sutiko pasidalyti ir su Lrytas.

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„Ačiū, mano dukryte, už šią neįkainojamą dovaną. Šiame video matau ne tik gražiausias pastarųjų metų akimirkas, bet ir save tokią, kokią mane mato mylinčios akys – mamą, močiutę ir moterį, kuri jaučiasi be galo apdovanota.
Iš visos širdies dėkoju kiekvienam už gimtadienio sveikinimus, gražius žodžius ir nuoširdžius linkėjimus. Perskaičiau kiekvieną žinutę su didžiuliu dėkingumu.
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Daugelis linkėjote laimės. O aš vis labiau suprantu, kad ji slypi paprastuose dalykuose, artimųjų meilėje, vaikų laimėje, anūkės šypsenoje ir akimirkose, kurias išmokstame branginti.
Gyvenimo grožis matuojamas ne metais, o meile, kuri telpa juose“, – rašė ji.
Asta MeschinogimtadieniaiKarolina Meschino
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