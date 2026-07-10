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Gabrielės Martirosian ir Vaidoto Žalos įrašas užminė mįslę: pasipylė sveikinimai

2026 m. liepos 10 d. 11:28
Lrytas.lt
Televizijos laidų vedėja Gabrielė Martirosian su vyru lenktynininku Vaidotu Žala dažnai išbando įvairiausius automobilius, tačiau pastarasis vaizdo įrašas nepaliko abejingų.
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Iš pažiūros įprasta reklama sukėlė diskusijų bangą – ar jiedu planuoja šeimos pagausėjimą?
„Kartu su žmonele apžiūrėjom naująjį Škoda flagmaną – septynių vietų elektromobilį Peaq“, – rašė Vaidotas.
Vaizdo įraše abu sutuoktiniai kalba, kaip šiame automobilyje puikiai tiks visa didelė šeima. 
„Net septynių vietų. Visai idėja didelei šeimai“, – šypsodamasi vaizdo įraše intrigavo Gabrielė.
Po vaizdo įrašu iškart pasipylė sveikinimai – komentatoriai suprato tai tiesiogiai. Tačiau delfi.lt Gabrielė paneigė šiuos gandus.
„Ne, nesilaukiam. Čia buvo juokutis“, – delfi.lt sakė ji.
Vaidotas ŽalaGabrielė Martirosian

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