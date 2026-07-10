Gabrielės Martirosian ir Vaidoto Žalos įrašas užminė mįslę: pasipylė sveikinimai

Iš pažiūros įprasta reklama sukėlė diskusijų bangą – ar jiedu planuoja šeimos pagausėjimą?
„Kartu su žmonele apžiūrėjom naująjį Škoda flagmaną – septynių vietų elektromobilį Peaq“, – rašė Vaidotas.
Vaizdo įraše abu sutuoktiniai kalba, kaip šiame automobilyje puikiai tiks visa didelė šeima.
„Net septynių vietų. Visai idėja didelei šeimai“, – šypsodamasi vaizdo įraše intrigavo Gabrielė.
Po vaizdo įrašu iškart pasipylė sveikinimai – komentatoriai suprato tai tiesiogiai. Tačiau delfi.lt Gabrielė paneigė šiuos gandus.
„Ne, nesilaukiam. Čia buvo juokutis“, – delfi.lt sakė ji.