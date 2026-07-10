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Internete plinta netikėtas vaizdo įrašas: Nerijaus Cesiulio lovoje – penki vyrai

2026 m. liepos 10 d. 12:52
Lrytas.lt
Alytaus meras Nerijus Cesiulis vis nustebina savo sekėjus netikėtais vaizdo įrašais. Neseniai didžiulio populiarumo sulaukė jo dukters prašymas nupirkti šuniuką. Vietoj jo Nerijus nupirko jūrų kiaulytę ir išvyko į vyrišką kelionę motociklu.
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Su 23,2 tūkst. sekėjų Nerijus pasidalijo nuotaikingu įrašu. Rytas, o jo lovoje – net penki vyriškiai.
„Labas rytas“, – sveikinosi visi ir aprodė, kur keliaudami motociklu apsistojo.
N. Cesiulis atskleidė ir dar vieną šmaikščią kelionės detalę. 
„Išsinuomavom butą, bet čia reikia išsinuomot patalynę. Tai suvalkiečiai taupo“, – juokavo Nerijus, kurio draugai, pasinaudoję patalyne, ją gražiai sulankstė lyg neliestą.
Toks vaizdo įrašas sulaukė daugybės patiktukų ir komentarų. Visi vieningai pritarė, kad Nerijus turėtų kurti daugiau.
„Kokia linksma vyriška kelionė“, – vieningai kartojo internautai.
AlytusNerijus Cesiulis

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