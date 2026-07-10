Internete plinta netikėtas vaizdo įrašas: Nerijaus Cesiulio lovoje – penki vyrai

Su 23,2 tūkst. sekėjų Nerijus pasidalijo nuotaikingu įrašu. Rytas, o jo lovoje – net penki vyriškiai.
„Labas rytas“, – sveikinosi visi ir aprodė, kur keliaudami motociklu apsistojo.
N. Cesiulis atskleidė ir dar vieną šmaikščią kelionės detalę.
„Išsinuomavom butą, bet čia reikia išsinuomot patalynę. Tai suvalkiečiai taupo“, – juokavo Nerijus, kurio draugai, pasinaudoję patalyne, ją gražiai sulankstė lyg neliestą.
Toks vaizdo įrašas sulaukė daugybės patiktukų ir komentarų. Visi vieningai pritarė, kad Nerijus turėtų kurti daugiau.
„Kokia linksma vyriška kelionė“, – vieningai kartojo internautai.