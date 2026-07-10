Džiugią žinią gerbėjams pranešė ir atlikėja Katažina Zvonkuvienė.
Socialiniuose tinkluose ji pranešė, jog visai netrukus įvyks nemokamas jos koncertas Medininkuose.
Šio pasirodymo dainininkė itin laukia, mat pasirodys ne bet kur, o savo gimtinėje.
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„Ypatinga diena mano gimtinėje. Liepos 12 susitikime Medininkuose“, rašė ji pasidalijusi miestelio šventės plakatu.
Tiesa, Katažina – ne vienintelė staigmena Medinininkų gyventojams ir svečiams.
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Organizatoriai pranešė, kad į sceną lips ir Donatas Montvydas, Stanislavas Stavickis-Stano su Deivydu Zvonkumi bei grupė „Black biceps“.
Katažina ZvonkuvienėKoncertasDonatas Montvydas
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