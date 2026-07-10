Kviestinė publika vakaro metu ne tik susipažino su parfumerijos subtilybėmis, bet ir patys išbandė kvapų kūrėjo vaidmenį. Rinkdamiesi skirtingas natas, derindami aromatus ir ieškodami tobulo balanso, daugelis svečių pripažino, kad iš pirmo žvilgsnio paprastai atrodantis procesas iš tiesų primena sudėtingą kūrybinį eksperimentą, reikalaujantį ne tik intuicijos, bet ir žinių.
Pasak „Natūralių idėjų“ įkūrėjo Pauliaus Vaitulionio, būtent todėl tokios edukacijos ir gimė.
„Mūsų tikslas nėra tik kurti kvepalus. Norime žmonėms parodyti, kas yra parfumerija, ir įrodyti, kad Lietuvoje sukurti kvapai savo kokybe nė kiek nenusileidžia garsiausiems pasaulio vardams.
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Vertę galime kurti čia, Lietuvoje, todėl šias edukacijas organizuojame pirmiausia tam, kad žmonės pažintų kvapų pasaulį iš arčiau. Labai džiaugiamės matydami, kaip smalsiai žmonės klausinėja, domisi ingredientais, kvapų natomis ir pačiu kūrybos procesu“, – pasakoja P. Vaitulionis.
Pasak Pauliaus Vaitulionio, lietuvių skonis pastaraisiais metais akivaizdžiai pasikeitė. Anot jo, Lietuva jau seniai nebeatsilieka nuo pasaulinių tendencijų – nišinės parfumerijos madas šiandien diktuojantys pasauliniai kūrėjai, tuo pačiu metu formuoja ir lietuvių pasirinkimus.
„Lietuva jau seniai nebėra ta šalis, į kurią tendencijos ateina pavėluotai. Šiandien kartu su Prancūzija ar Italija sekame nišinės parfumerijos madas. Šių metų tendencijose dominuoja desertiniai aromatai – vanilė, medaus akordai, pistacijos, matcha, net latte įkvėptos natos. Vis dėlto klasika niekur nedingsta – tabako, ambros ir kiti sodrūs aromatai visuomet turi daugybę savo ištikimų gerbėjų“, – sako jis.
Vakaro metu daugelis svečių prisipažino tik dabar supratę, kiek kruopštumo reikalauja vieno kvapo gimimas. Verslininkė ir nuomonės formuotoja Erika Vitulskienė tokioje edukacijoje lankėsi jau antrą kartą ir juokdamasi pripažino, kad šįkart rezultatas džiugino žymiai labiau.
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„Sukūriau nerealaus kvapo kvepalus. Juose atsiskleidė jaunystė, vasara, saulė, lengvumas, citrinos, Italija... Tikrai pavyko puikiai. Pernai metais rezultatas buvo visiškai kitoks, geriau net būčiau nebandžius. O štai šiemet tikrai pavyko“,– juokdamasi kalbėjo Erika.
Atlikėja Diana Dargienė prisipažino, kad vos sužinojusi apie renginį nedvejodama pakoregavo savo dienotvarkę. Pirmoji pažintis su kvepalų kūrimu prieš kelerius metus paliko tokį įspūdį, jog galimybės dar kartą pasinerti į šį procesą ji tiesiog negalėjo praleisti.
„Antrą kartą jau jaučiausi gerokai drąsiau. Pats kūrybos procesas mane tiesiog užburia. Norėjosi sukurti dar įdomesnį, dar labiau išbaigtą kvapą. Mėgstu gaivius aromatus, todėl buvo labai įdomu stebėti, kaip vos vienas papildomas citrinos eterinio aliejaus lašas gali visiškai pakeisti visą kompoziciją. Dar labiau nustebino tai, kaip kvapas pasikeičia po paros – jis atsiskleidžia visai kitaip. Dabar jau galiu pasakyti, kad antruoju bandymu pagaliau sukūriau aromatą, kuris yra visiškai mano“, – džiaugėsi D. Dargienė.
Tik kvepalų edukacija ir kūrimu vakaras nesibaigė. Ilgametis „Natūralių idėjų“ kūrybos partneris ir kvapų kūrėjas Saugirdas Vaitulionis susirinkusiems buvo paruošęs ir dar vieną netikėtumą – galimybę pirmiesiems įvertinti naujausius jo kurtus kvepalus, kurių oficiali premjera įvyks tik lapkričio mėnesį.
„Kiekvienais metais kartu su „Natūralių idėjų“ komanda kuriu naujus kvepalus, o šiemet pristatysiu jau ketvirtąjį savo aromatą. Man svarbi žmonių nuomonė, todėl turiu savotišką tradiciją – kai kvapas jau sukurtas, kelis mėnesius juo pats kvėpinuosi ir stebiu ne tik tai, kaip jis atsiskleidžia ant odos, bet ir aplinkinių reakcijas. Svarbiausia, kad niekam nesakau, jog tai – mano kurti kvepalai. Taip sulaukiu tikrų vertinimų“, – šypsosi S. Vaitulionis.
Šį kartą jis nusprendė savo įprastą tradiciją šiek tiek pakeisti: „Kadangi kvepalai jau sukurti, norėjosi pamatyti žmonių reakcijas. Į renginį susirinko žmonės, kuriuos puikiai pažįstu, todėl buvo labai įdomu stebėti pirmuosius įspūdžius. Galiu pasakyti tik tiek – reakcijos mane labai nudžiugino. Kaip ir visi ankstesni mano kurti aromatai, šie taip pat visiškai kitokie. Jie nė kiek neprimena anksčiau išleistų kvepalų, todėl dabar su nekantrumu laukiu jų oficialios premjeros.“
Tuo tarpu Paulius Vaitulionis išduoda, jog naujasis aromatas gimė ne trumpame kūrybos procese, sekant pasaulines parfumerijos tendencijas ir ieškant netikėtų derinių.
„Man asmeniškai – šie Saugirdo kvepalai yra nuostabūs. Kurdami nuolat stebime tarptautines tendencijas ir stengiamės jas pritaikyti savo kūryboje. Apie šį kvapą galiu išduoti tik vieną dalyką, kad ir šiuose kvepaluose netrūks natų, kurios šiandien karaliauja parfumerijos pasaulyje. Visa kita kol kas tebūnie paslaptis. Nekantraujame, kada juos galėsime pristatyti Lietuvai“, – šypsosi jis.