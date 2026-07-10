Po jautraus siurprizo mamai Ą. Misiukevičius sulaukė pašaipų: kritikams rėžė be užuolankų

Šia proga jis mamai surengė jautrią staigmeną.
Socialiniuose tinkluose Ąžuolas pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota akimirka, kaip mamą nustebina įspūdingu krepšiu, pilnu įvairiaspalvių gėlių.
Prie įrašo žinomas vyras jai skyrė ir šiltus žodžius.
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„Mamyt, su gimtadieniu tave! Labai tave myliu! Žydėk ir spindėk! Tu pati geriausia“, – šalia vaizdo įrašo rašė jis.
Šis įrašas netruko sulaukti didelio sekėjų dėmesio.
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Jautrią akimirką pamėgo daugiau nei 5 tūkstančiai žmonių, o komentarų skiltyje pasipylė sveikinimai ir gražiausi linkėjimai jubiliatei.
„Sveikinimai mamai! Nerealios gėlės“, „Su gimtadieniu mamuką, esat nuostabūs!“, „Kokia graži moteris“, „Šaunuolis“, – rašė sekėjai.
Vis dėlto ne visi po jautriu įrašu paliko gražius žodžius.
Netrukus Ą. Misiukevičius savo feisbuko paskyroje prabilo apie komentarus, kuriuose, anot jo, netrūko bandymų pašiepti ar įgelti.
„Po paskutiniu įrašu su mama atsirado ir komentarų, bandančių pašiepti ar įgelti. Bet žinot ką? Man tai tik priminė, kokį didžiulį turtą turiu. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad su mama sieja toks ryšys – paremtas meile, palaikymu ir pagarba.
Suprantu, kad ne kiekvienam gyvenime taip pasiseka, todėl tokių komentarų nepriimu asmeniškai. Linkiu kiekvienam turėti žmogų, kuris tavimi tiki, palaiko ir myli besąlygiškai. Man tas žmogus yra mano mama.“
Vėliau turinio kūrėjas pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuriame emocingai kreipėsi į piktus komentarus rašiusius žmones. Jis neslėpė griežto tono.
„Duodi skaudžiai, tai gauni atgal dvigubai. Nepatinka – nežiūrėkit. Eikit savo galvas gydyti. Sako, pinigų neturiu – ne mano problemos. Eikit dirbt ir užsidirbkit, mažiau gerkit, o daugiau į save investuokit.
Sėdi apsišikę, viskuo nepatenkinti, viskas negerai, kritikuoja išvaizdą. Jūs į savo išvaizdą pasižiūrėkit – su nukarusiais pilvais, su nukarusiais papais“, – rėžė jis.