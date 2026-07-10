Filipinietė Jenesa beveik daugiau nei du mėnesius viešėjo savo gimtinėje, o dabar Gytis pasidalijo jo šeimą pradžiuginusia žinia.
Socialiniuose tinkluose jis paskelbė įrašą iš Kauno autobusų stoties.
Jame matoma, kaip su kitomis žmonomis, vaikais, balionais ir net rože G. Volkavičius atvyko pasitikti sugrįžusios šeimos narės.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
„Mano žmonos sugrįžimo iš Filipinų į Kauną akimirkos“, – prie įrašo pridėjo jis.
Anksčiau Gytis buvo skelbęs, kad į Filipinus Jenesa buvo grįžusi ne tik susitikti su pasiilgtais giminaičiais, bet ir atsikvėpti nuo darbų.
Susiję straipsniai
žmonossusitikimasŠeima
Rodyti daugiau žymių