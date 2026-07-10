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Tris žmonas turintis Gytis Volkavičius pagaliau išvydo tai, ko laukė du mėnesius (1)

2026 m. liepos 10 d. 11:10
Lrytas.lt
Tris filipinietes žmonas turintis ir sparčiai šalyje išgarsėjęs lietuvis, kosmetologas Gytis Volkavičius balandžio pabaigoje pranešė, jog kuriam laikui jį palieka viena iš žmonų.
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Filipinietė Jenesa beveik daugiau nei du mėnesius viešėjo savo gimtinėje, o dabar Gytis pasidalijo jo šeimą pradžiuginusia žinia.
Socialiniuose tinkluose jis paskelbė įrašą iš Kauno autobusų stoties.
Jame matoma, kaip su kitomis žmonomis, vaikais, balionais ir net rože G. Volkavičius atvyko pasitikti sugrįžusios šeimos narės.

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„Mano žmonos sugrįžimo iš Filipinų į Kauną akimirkos“, – prie įrašo pridėjo jis.
Anksčiau Gytis buvo skelbęs, kad į Filipinus Jenesa buvo grįžusi ne tik susitikti su pasiilgtais giminaičiais, bet ir atsikvėpti nuo darbų.
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