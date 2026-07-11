Šįkart socialiniuose tinkluose sparčiai plinta vaizdo įrašas iš ralio varžybų, kuriame užfiksuotas prie automobilio vairo sėdintis pats ūkininkas.
„Facebook“ grupėje „Rally fanatikai“ pasidalytame vaizdo įraše matyti, kaip P. Šiaučiūno vairuojamas automobilis viename iš posūkių pateko į pavojingą situaciją.
Dėl po lietaus slidžios trasos automobilio galas netikėtai pradėjo slysti, o transporto priemonė vos neapvirto. Vaizdo įrašą pamatykite čia.
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Prie įrašo trumpai parašyta: „Šiaučiūnas. Happy ending.“
Vaizdo įrašas sulaukė nemenko internautų dėmesio – jis jau peržiūrėtas daugiau nei 7 tūkst. kartų, surinko kelis šimtus reakcijų ir dešimtis komentarų. Vieni internautai negailėjo pagyrų ūkininko pasirodymui, kiti nepraleido progos pajuokauti.
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„Uuu, Petriukas kad pavarė“, – rašė vienas komentatorius.
„Vau, super“, – pridūrė kitas.
„RIP ratui“, – juokavo dar vienas internautas.