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Ypatingą progą mininčiai E. Daniūtei – itin romantiškas vyro gestas (1)

2026 m. liepos 11 d. 15:23
Lrytas.lt
Liepos 11-ąją gimtadienį švenčia šokėja, Europos ir pasaulio sportinių šokių čempionė Edita Daniūtė-Gozzoli. Šia proga ją viešai pasveikino vyras Mirko Gozzoli.
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Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo jaukia judviejų asmenuke ir mylimajai skyrė romantiškus žodžius.
„Su gimtadieniu, mano meile. Pasenk kartu su manimi. Gražiausia dar priešakyje“, – rašė M. Gozzoli.
Jautrus įrašas netrukus sulaukė gausybės bičiulių, kolegų ir gerbėjų reakcijų.

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Komentarų skiltyje Editai pasipylė gimtadienio sveikinimai bei gražiausi linkėjimai.
„Su gimtadieniu, brangioji Edita“, „Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai ir daug meilės“, „Būk pati laimingiausia“, „Lik tokia pat jauna, graži ir spindinti, kokia esi šiandien. Tegul tavo šypsena niekada nedingsta, o visos svajonės išsipildo“, – žinomai šokėjai linkėjo sekėjai.
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