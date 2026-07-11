Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo jaukia judviejų asmenuke ir mylimajai skyrė romantiškus žodžius.
„Su gimtadieniu, mano meile. Pasenk kartu su manimi. Gražiausia dar priešakyje“, – rašė M. Gozzoli.
Jautrus įrašas netrukus sulaukė gausybės bičiulių, kolegų ir gerbėjų reakcijų.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Komentarų skiltyje Editai pasipylė gimtadienio sveikinimai bei gražiausi linkėjimai.
„Su gimtadieniu, brangioji Edita“, „Mūsų nuoširdžiausi sveikinimai ir daug meilės“, „Būk pati laimingiausia“, „Lik tokia pat jauna, graži ir spindinti, kokia esi šiandien. Tegul tavo šypsena niekada nedingsta, o visos svajonės išsipildo“, – žinomai šokėjai linkėjo sekėjai.
Susiję straipsniai
Edita DaniūtėGimtadienisSveikinimas
Rodyti daugiau žymių