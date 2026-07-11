Mirė išskirtinio renginio Lietuvoje sumanytojas Vytautas Raibys

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Švėkšnos naujienos“, pasidalijusios jautriu atsisveikinimu su kraštui nusipelniusiu žmogumi.
„VYTAUTAS RAIBYS
1962–2026
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Su velioniu bus galima atsisveikinti Švėkšnos laidojimo namuose sekmadienį nuo 12 val.
Karstas išnešamas pirmadienį 12 val.
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Išėjo žmogus, kurio darbai ir meilė Švėkšnai liks gyvi mūsų atmintyje.
Amžinybėn iškeliavo neeilinis švėkšniškis.
Yra žmonių, kurių buvimą matuojame ne metais, o tuo, ką jie palieka kitiems. Vytautas buvo vienas iš jų – žmogus, mylėjęs savo kraštą, puoselėjęs jo tradicijas, telkęs žmones ir dovanojęs jiems muziką, bendrystę bei nuoširdžiais akimirkas.
Jo darbai, idėjos ir šiltas bendravimas liks Švėkšnos istorijos dalimi. O tie, kurie jį pažinojo, prisimins ne tik nuveiktus darbus, bet ir žmogų, mokėjusį džiaugtis gyvenimu ir dalintis tuo džiaugsmu su kitais.
Nuoširdžiai užjaučiame Vytauto Raibio šeimą, artimuosius, bičiulius ir visą Švėkšnos bendruomenę.
Tegul jo kelias į Amžinybę būna šviesus, o atminimas – gyvas mūsų širdyse.
Ilsėkis ramybėje, Vytautai“, – rašoma „Švėkšnos naujienų“ paskelbtame įraše.