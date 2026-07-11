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Parodė, kas dėjosi Katažinos Zvonkuvienės koncerte: žmonės negalėjo atitraukti akių

2026 m. liepos 11 d. 11:32
Lrytas.lt
Socialiniame tinkle „TikTok“ sparčiai plinta vaizdo įrašas iš dainininkės Katažinos Zvonkuvienės koncerto, sulaukęs didelio internautų dėmesio.
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Vartotojo pasidalytuose kadruose įamžinta akimirka, kai atlikėja scenoje atlieka kūrinį „Gyvenimas prasideda nuo 40“.
„Pasileidžiam plaukus“, – vaizdo įrašo pradžioje į publiką kreipiasi K. Zvonkuvienė, o po šių žodžių scenoje užverda tikras šou.
Energingas pasirodymas netruko įtraukti ir gausiai susirinkusių žiūrovų – minia dainavo, šoko ir linksminosi kartu su atlikėja.
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Paviešintas vaizdo įrašas netrukus sulaukė gausybės reakcijų. Komentarų skiltyje gerbėjai negailėjo pagyrų atlikėjai ir jos energijai.
„Energijos bomba, Katažina“, – rašė viena internautė.
Katažina ZvonkuvienėKoncertas92 vasaros dienos

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