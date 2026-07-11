ŽmonėsVeidai ir vardai

Paviešinta Vytauto Šiškausko pasirodymo ištrauka sukėlė tikrą emocijų audrą

2026 m. liepos 11 d. 09:39
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta dainininko Vytauto Šiškausko (69 m.) pasidalytas vaizdo įrašas.
Daugiau nuotraukų (13)
Atlikėjo pasirodymo akimirka sulaukė didelio internautų dėmesio – po įrašu pasipylė gausybė šiltų komentarų ir padėkų.
„Svarbiausia – išlikti žmonėmis ir nuoširdžiai mylėti savo šalį. Ačiū, mielieji“, – prie įrašo, kuriame skamba daina apie meilę Lietuvai, rašė V. Šiškauskas.
Paviešintuose kadruose matyti, kaip atlikėjas scenoje dainuoja gausiai susirinkusiems klausytojams. Emocingas pasirodymas nepaliko abejingų – komentarų skiltyje gerbėjai negailėjo gražių žodžių ir padėkų.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

„Ačiū už nuostabias dainas, kurios sujungia širdis ir pagyvino šventę. Buvo labai gera“, – rašė viena gerbėja.
„Man ši daina, kai pirmą kartą ją išgirdau, padarė labai didelį įspūdį. Sukurti labai gražūs ir prasmingi žodžiai, o muzika – nepaprastai graži. Esate talentas. Kurkite, dainuokite ir toliau džiuginkite mūsų širdis. Sveikatos ir Dievo palaimos“, – linkėjo kita komentatorė.
Susiję straipsniai
Vytautas Šiškauskas nustebino gerbėjus: parodė, ką veikė ant galinės automobilio sėdynės

Vytautas Šiškauskas nustebino gerbėjus: parodė, ką veikė ant galinės automobilio sėdynės (1)

Iš dainininko Vytauto Šiškausko – įspėjimas: ragina būti budriems

Iš dainininko Vytauto Šiškausko – įspėjimas: ragina būti budriems

„TikTok“ plinta jautrus V. Šiškausko vaizdo įrašas: peržiūrėjo tūkstančiai

„TikTok“ plinta jautrus V. Šiškausko vaizdo įrašas: peržiūrėjo tūkstančiai

„Nuostabi, žmones suvienijanti daina. Malonu klausytis, o koncertai – tiesiog puikūs“, – rašė dar viena V. Šiškausko gerbėja.
Tarp gausybės reakcijų netrūko ir trumpų, tačiau nuoširdžių žinučių: „Nuostabus žmogus esi, sėkmės Jums“, „Visų mylimas ir žavus Vytautas Šiškauskas“, „Ačiū už nuostabias dainas“, „Nuostabus balsas“ bei „Jūs – mano favoritas“.
Vytautas Šiškauskas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.