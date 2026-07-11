Paviešinta Vytauto Šiškausko pasirodymo ištrauka sukėlė tikrą emocijų audrą

Atlikėjo pasirodymo akimirka sulaukė didelio internautų dėmesio – po įrašu pasipylė gausybė šiltų komentarų ir padėkų.
„Svarbiausia – išlikti žmonėmis ir nuoširdžiai mylėti savo šalį. Ačiū, mielieji“, – prie įrašo, kuriame skamba daina apie meilę Lietuvai, rašė V. Šiškauskas.
Paviešintuose kadruose matyti, kaip atlikėjas scenoje dainuoja gausiai susirinkusiems klausytojams. Emocingas pasirodymas nepaliko abejingų – komentarų skiltyje gerbėjai negailėjo gražių žodžių ir padėkų.
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„Ačiū už nuostabias dainas, kurios sujungia širdis ir pagyvino šventę. Buvo labai gera“, – rašė viena gerbėja.
„Man ši daina, kai pirmą kartą ją išgirdau, padarė labai didelį įspūdį. Sukurti labai gražūs ir prasmingi žodžiai, o muzika – nepaprastai graži. Esate talentas. Kurkite, dainuokite ir toliau džiuginkite mūsų širdis. Sveikatos ir Dievo palaimos“, – linkėjo kita komentatorė.
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„Nuostabi, žmones suvienijanti daina. Malonu klausytis, o koncertai – tiesiog puikūs“, – rašė dar viena V. Šiškausko gerbėja.
Tarp gausybės reakcijų netrūko ir trumpų, tačiau nuoširdžių žinučių: „Nuostabus žmogus esi, sėkmės Jums“, „Visų mylimas ir žavus Vytautas Šiškauskas“, „Ačiū už nuostabias dainas“, „Nuostabus balsas“ bei „Jūs – mano favoritas“.