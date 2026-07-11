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Plinta Donato Montvydo vaizdo įrašas iš privataus vakarėlio: komentaruose – audringos reakcijos (1)

2026 m. liepos 11 d. 18:29
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta dainininko Donato Montvydo vaizdo įrašas iš privataus vakarėlio, kuriame jis gyvai atlieka dainą „Lūpos kaip medus“.
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„TikTok“ platformoje paskelbtas įrašas jau peržiūrėtas daugiau nei 47 tūkst. kartų ir sulaukė gausybės internautų reakcijų.
Komentaruose dauguma negailėjo komplimentų atlikėjui ir žavėjosi jo pasirodymu.
„Nuostabus“, – rašė viena internautė.

Mažai apie savo santykius besireiškiantys D. Montvydas ir S. Šernė: „Esame pasisakę pakankamai“

„Gražutis, fainutis“, – pridūrė kita.
Netrūko ir šmaikščių reakcijų. „Apie mane čia dainuoja?“ – juokavo viena sekėja.
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Vis dėlto pasitaikė ir kritiškų komentarų. „Dar kažkas moka pinigus už tai. Nafik“, – rašė vienas internautas.
Nors nuomonės išsiskyrė, didžioji dalis komentatorių negailėjo pagyrų D. Montvydui.
Donatas MontvydasKoncertas

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