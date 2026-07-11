„TikTok“ platformoje paskelbtas įrašas jau peržiūrėtas daugiau nei 47 tūkst. kartų ir sulaukė gausybės internautų reakcijų.
Komentaruose dauguma negailėjo komplimentų atlikėjui ir žavėjosi jo pasirodymu.
„Nuostabus“, – rašė viena internautė.
Mažai apie savo santykius besireiškiantys D. Montvydas ir S. Šernė: „Esame pasisakę pakankamai“
„Gražutis, fainutis“, – pridūrė kita.
Netrūko ir šmaikščių reakcijų. „Apie mane čia dainuoja?“ – juokavo viena sekėja.
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Vis dėlto pasitaikė ir kritiškų komentarų. „Dar kažkas moka pinigus už tai. Nafik“, – rašė vienas internautas.
Nors nuomonės išsiskyrė, didžioji dalis komentatorių negailėjo pagyrų D. Montvydui.