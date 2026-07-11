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Po viešo konflikto ir kaltinimų smurtu – netikėtas V. Balykovo ir buvusios mylimosios žingsnis

2026 m. liepos 11 d. 10:09
Lrytas.lt
Prieš kelis mėnesius komikas Viktoras Balykovas sulaukė rimtų buvusios mylimosios kaltinimų. Viešumoje nuskambėjusi istorija apie galimą smurtą sukėlė didelį atgarsį, o pats komikas vėliau pripažino, kad kilęs skandalas turėjo skaudžių pasekmių jo profesinei veiklai.
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Vis dėlto dabar ši istorija, panašu, pasuko netikėta linkme. Socialiniuose tinkluose tiek V. Balykovas, tiek jo buvusi mergina paskelbė bendrą pareiškimą, kuriuo pranešė nusprendę užbaigti viešą konfliktą.
„Laikas baigti šią žalingą grandinę. Pavargome nuo kaltinimų, situacijos vartymo ir viešo aiškinimosi. Nusprendėme sustoti, nes matome, kad visa tai skaudina ne tik mus, bet ir mums brangius žmones.
Mūsų santykiai buvo sudėtingi: nuolat pykomės, keikėme vienas kitą, rėkėme vienas ant kito ir tiesiog vienas kito negerbėme. Sprendimą išsiskirti priėmėme per vėlai. Per tą laiką buvome spėję vienas kitą nuvilti ir įskaudinti tiek daug, kad vis dar gyvos nuoskaudos lengvai pasidavė viešoms provokacijoms i nepagrįstais kaltinimais.

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Abu viešai prikalbėjome dalykų, kuriuos reikėjo išsiaiškinti privačiai. Tikimės, kad ši istorija primins, kaip svarbu laiku atpažinti žalingus santykių modelius, brėžti ribas ir pasirinkti pagarbą sau bei kitam žmogui.
Mes savo ginčą užbaigėme taika. Jokių kaltinimų vienas kitam neliko. Kartu pažadėjome vienas kitam daugiau viešai mūsų buvusių santykių detalių nekomentuoti, nes tai ne tik nekuria jokios vertės, bet ir labai skaudina mus ir mūsų artimuosius“, – rašoma bendrame pareiškime.
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Primename, kad apie galimą smurtą pirmasis viešai prabilo reperis Dominykas Ježerys-OG Version. Savo „Instagram“ paskyroje jis pasidalijo įrašais, kuriuose buvo paminėtas ir V. Balykovas.
Viename jų komikui mesti kaltinimai dėl galimo smurto prieš buvusią partnerę. Nors teigta, kad konfliktas galėjo įvykti prieš kelerius metus, viešumą ši istorija pasiekė tik šiemet.
Netrukus socialiniuose tinkluose pradėjo plisti ir, kaip teigta, kaimynų užfiksuotas senesnis vaizdo įrašas, kuriame esą įamžintas poros konfliktas. Vėliau savo versija pasidalijo ir buvusi V. Balykovo mergina, patvirtinusi dalį viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos.
komikasSmurtas

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