Pasak atlikėjo, sprendimas keisti muzikinę kryptį buvo brandintas ilgą laiką. Jis neslepia, kad norėjo išeiti iš komforto zonos ir išbandyti save kitame amplua.
„Aš manau, kad tik bailys ieško lengvų kelių. Visiems žinoma, kad esu drąsus, emocionalus, dramatiškas žmogus. Ir išaušo ta akimirka, kada panorau paragauti kitokios muzikos.
Galbūt aš sau pradėjau nebepatikti, nenurašau tos muzikos, kurią dariau iki „Mirti glėbyje“. Tai mane atvedė iki šio interviu, bet šiandien esu pasiruošęs kur kas didesniems projektams“, – laidoje kalbėjo R. Kirilkinas.
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Vis dėlto naujo etapo pradžią apkartino netikėta žinia. Dar iki dainos premjeros atlikėjas sulaukė dviejų Lietuvos radijo stočių atsisakymo įtraukti kūrinį į savo grojaraščius.
Anot jo, radijo stočių atstovai nurodė, kad daina neatitinka jų formatų ir standartų. Toks sprendimas R. Kirilkiną skaudžiai palietė, tačiau jis tikina neprarandantis tikėjimo savo kūriniu.
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„Jau net dvi Lietuvos radijo stotys atsisakė priglausti šį kūrinį ir įtraukti į grojaraštį su komentaru, kad tai neatitinka jų standartų ir tai, neva, ne formatas.
Tikrai jautriai į tai sureagavau, na bet mes turime daugiau nei dvi radijo stotis Lietuvoje ir aš tikiuosi ši daina prisibels į redaktorių širdis. Aš žmogus, kuris neturi kažkokių tai ryšių. Žmogus, kuris nemoku bučiuoti kitiems užpakalio ir būti patogiu.
Galbūt tai bus kažkoks trigeris, bet šiandien aš esu laipteliu aukščiau nei buvau vakar. Ir nustumti manęs niekam taip lengvai nepavyks. Nebent pats krisiu“, – atviravo atlikėjas.