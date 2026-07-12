Santuokos metines mininti B. Nicholson atvėrė širdį: „Nebūtinai viskas visada lengva ir paprasta“

Šia proga žinoma moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo tiek archyvinėmis vestuvių, tiek naujomis judviejų ir šeimos akimirkomis. Jautriu įrašu B. Nicholson sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu Lrytas.
„2003 liepos 12 vs 2026 liepa.
23 metai mūsų santuokai šiandien.
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Nieko grand — jokių iškilmingų paminėjimų, jokių dovanų. Buvom vakarienės ir selfis su Gedimino pilies bokštu. Grynai iškilmingai. Nebeturim kada net kartu nusifotkinti, jei ką…
Manau, visada svarbiau, kaip gyveni kasdien. O ne kartais ir ypatingomis progomis“, – rašė ji.
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Toliau B. Nicholson pasidalijo mintimis apie santuokos prasmę ir tai, kas, jos nuomone, padeda išsaugoti tvirtą ryšį.
„Santuoka yra labai svarbus ir stiprus dalykas. Ir tik nepradėkit čia man — kam ji reikalinga??? Ką ji reiškia?
Ritualai, pasižadėjimai ir priesaika prieš Dievą ir žmones — reiškia daug.
Bet labiausiai svarbus yra kiekvieno pasiryžimas būti meilėje ir artume su žmogumi, kurį tau pasisekė sutikti ir dėl kurio leidai sau pamesti galvą. Ir tai buvo tikra“, – dalijosi ji.
Beata prisiminė ir jųdviejų pažinties pradžią. Pasak jos, su Tomu susipažino 2002-ųjų balandį, kai ji gyveno Vilniuje, o jis – Londone. Tų pačių metų rudenį Tomas jai pasipiršo su prosenelės žiedu, o 2003-iųjų liepą pora susituokė.
„Ir susituokę toliau gyvenom skirtinguose miestuose ir šalyse... Atstumas ištirpdo tik tai, kas netikra.
Ar pasisekė sutikti savo gyvenimo meilę? Tikrai taip. Dėkinga draugei Vilmai už pažintį, ha ha.
If you know you know — neatidėliokim gyvenimo. Gal šitaip galėtų vadintis mūsų meilės istorija, ha ha ha.
Nebūtinai viskas visada lengva ir paprasta — ir dvi kalbos, ir dvi kultūros. Bet… įvairovė ir slenksčiai mus augina!!! Visus“, – rašė ji.
Įrašas akimirksniu sulaukė didelio sekėjų dėmesio – patiktukų negailėjo tūkstančiai žmonių, o komentaruose netrūko sveikinimų ir gražių žodžių.
„Neatidėliokime gyvenimo“, – rašė viena sekėja.
„Visiškai pritariu…“, – antrino kita.
„Koks įkvėpimas, Beata“, – komplimentų negailėjo dar viena komentatorė.
„Tai yra meilė“, – pridūrė kita.