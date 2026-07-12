D. Dirkstys paviešino archyvinį kadrą su A. Saboniu: pasipylė įvairios reakcijos

Nuotraukoje jis įamžintas kartu su legendiniu Lietuvos krepšininku Arvydu Saboniu.
Įrašas netruko sulaukti gausybės reakcijų ir komentarų. Vieni sekėjai džiaugėsi pamatę retą kadrą iš kovotojo vaikystės, kiti nepraleido progos pajuokauti.
„Puiku, vaikystės nuotrauką prisiminus. Ačiū“, – rašė viena sekėja.
„UTMA 18“ virto meilės scena: D. Dirkstys pasipiršo O. Pikul minios akivaizdoje
„Kaip vaikas tai normalus atrodė“, – komentavo kitas internautas.
Netrūko ir šmaikščių replikų.
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„Kas čia toks šalia tavęs?“, – juokavo vienas sekėjas, turėdamas omenyje A. Sabonį.
Tiesa, komentaruose pasitaikė ir kritiškų pasisakymų. Vieni lygino D. Dirkstį su garsiuoju krepšininku, kiti nevengė aštresnių replikų.
„Ką mano Pikul?“, – apie sužadėtinę klausimą uždavė vienas internautų.
Dominykas DirkstysArvydas SabonisNuotrauka
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