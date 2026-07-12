ŽmonėsVeidai ir vardai

D. Dirkstys paviešino archyvinį kadrą su A. Saboniu: pasipylė įvairios reakcijos

2026 m. liepos 12 d. 12:46
Lrytas.lt
Kovotojas Dominykas Dirkstys socialiniuose tinkluose pasidalijo archyvine vaikystės nuotrauka, kuri sulaukė didelio sekėjų dėmesio.
Daugiau nuotraukų (19)
Nuotraukoje jis įamžintas kartu su legendiniu Lietuvos krepšininku Arvydu Saboniu.
Įrašas netruko sulaukti gausybės reakcijų ir komentarų. Vieni sekėjai džiaugėsi pamatę retą kadrą iš kovotojo vaikystės, kiti nepraleido progos pajuokauti.
„Puiku, vaikystės nuotrauką prisiminus. Ačiū“, – rašė viena sekėja.

„UTMA 18“ virto meilės scena: D. Dirkstys pasipiršo O. Pikul minios akivaizdoje

„Kaip vaikas tai normalus atrodė“, – komentavo kitas internautas.
Netrūko ir šmaikščių replikų.
Susiję straipsniai
Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka

Dominykas Dirkstys įsiamžino su mama: paviešinta jauki akimirka (2)

D. Dirkstys pasakė, kas galėtų juodu su O. Pikul išskirti: atsakymas nustebino

D. Dirkstys pasakė, kas galėtų juodu su O. Pikul išskirti: atsakymas nustebino (5)

O. Pikul ir D. Dirkstys laiką leido pajūryje: paviešinti kadrai sulaukė tūkstančių dėmesio

O. Pikul ir D. Dirkstys laiką leido pajūryje: paviešinti kadrai sulaukė tūkstančių dėmesio (6)

„Kas čia toks šalia tavęs?“, – juokavo vienas sekėjas, turėdamas omenyje A. Sabonį.
Tiesa, komentaruose pasitaikė ir kritiškų pasisakymų. Vieni lygino D. Dirkstį su garsiuoju krepšininku, kiti nevengė aštresnių replikų.
„Ką mano Pikul?“, – apie sužadėtinę klausimą uždavė vienas internautų.
Dominykas DirkstysArvydas SabonisNuotrauka
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.