Dž. Butkutė koncerte be užuolankų rėžė apie vyrus: plinta vaizdo įrašas

„TikTok“ platformoje išplitusiame vaizdo įraše užfiksuota akimirka iš koncerto Marijampolėje, kai prieš atlikdama dainą „Aš viską pamiršau“ Dž. Butkutė dalijasi savo požiūriu į santykius ir ragina moteris neskubėti patikėti gražiais pažadais.
„Nešiojantys kaukes... Iš pradžių jie pasirodo oi, kokie jie kieti, faini. Ir tuo labiau – kokie jie geri, kokie šeimyniški ir kaip mylės jus visą gyvenimą, kad esate ta vienintelė. Netikėkite.
Apsišlifuokite, apsižiūrėkite... Jei tinka – tai taip, o jei ne tai ir p*zdu – per bortą“, – koncerto metu kalbėjo atlikėja.
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Vaizdo įrašas sulaukė gausybės reakcijų. Dauguma komentavusiųjų pritarė Džordanos išsakytoms mintims ir negailėjo jai pagyrų.
„Šaunuolė Džordana. Tiesa 100 proc.“, – rašė viena internautė.
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„Gerai pasakė, super“, – pridūrė kita.
Kiti komentatoriai taip pat negailėjo palaikymo: „Tu nuostabi“, „Fainuolė, stiprybės. Ir toliau išlik savimi“, „Bravo.“
Džordana ButkutėKoncertasvaizdo įrašas
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