Karštas savaitgalis Palangoje: populiariame klube netrūko nei žvaigždžių, nei bučinių

Dvi vakaro programos sukvietė gausų būrį linksmybių ištroškusių lankytojų, o tarp jų buvo galima sutikti ir ne vieną pramogų pasaulio atstovą.
Penktadienio vakarą šokių aikštelę kaitino vienas populiariausių Lietuvos didžėjų Jovani, kurio hitai nepaliko abejingų – klubo svečiai iki paryčių linksminosi pakėlę rankas į viršų.
Tuo tarpu šeštadienį ant „EXIT“ scenos žengė atlikėja Paulina Paukštaitytė.
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Emocingas jos pasirodymas sulaukė audringų publikos ovacijų, o vakaro atmosfera dar kartą įrodė, kad vasaros sezonas Palangoje dar tik įsibėgėja.
Fotogalerijoje – ryškiausios savaitgalio vakarėlių akimirkos iš „EXIT“ klubo.