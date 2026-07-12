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Karštas savaitgalis Palangoje: populiariame klube netrūko nei žvaigždžių, nei bučinių

2026 m. liepos 12 d. 23:23
Lrytas.lt
Palangos naktinis gyvenimas savaitgalį pulsavo visu pajėgumu – viename populiariausių kurorto klubų „EXIT“ netrūko nei muzikos, nei žinomų veidų.
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Dvi vakaro programos sukvietė gausų būrį linksmybių ištroškusių lankytojų, o tarp jų buvo galima sutikti ir ne vieną pramogų pasaulio atstovą.
Penktadienio vakarą šokių aikštelę kaitino vienas populiariausių Lietuvos didžėjų Jovani, kurio hitai nepaliko abejingų – klubo svečiai iki paryčių linksminosi pakėlę rankas į viršų.
Tuo tarpu šeštadienį ant „EXIT“ scenos žengė atlikėja Paulina Paukštaitytė.
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klubas ExitPalanga92 vasaros dienos

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