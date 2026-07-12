Mia pirmą kartą taip atvirai apie antrąją santuoką: „Tai buvo didžiausia mano gyvenimo klaida“

Pokalbio metu Mia neslėpė, kad žmonės dažnai stebisi, kaip stiprios, savarankiškos moterys atsiduria smurtiniuose ar emociškai žalinguose santykiuose. Vis dėlto, anot jos, viskas prasideda visai ne nuo baimės ar kontrolės.
Toksiški santykiai prasideda tarsi pasaka
Pasak dainininkės, santykių pradžioje agresorius sukuria įspūdį, kad yra idealus partneris, todėl moteris nė nepastebi, kaip pamažu patenka į jo pinkles.
„Iš pradžių jie būna patys idealiausi vyrai žemėje. <...> Ir didelis dėmesys, perdėtas dėmesys, per gerai, kad būtų tiesa... Jie tiesiog tave kaip voras musę įvilioja į savo tinklą ir tau atrodo: „Vau, niekada gyvenime su manim taip nieks nesielgė“, „Vau, kaip faina“, „O čia aš esu ypatinga, jam ypatinga“ ir panašiai. Tai taip, tu ir būni ypatinga, o paskui jis parodo savo tikrąjį veidą“, – tinklalaidėje kalbėjo ji.
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Mia pabrėžė, kad tokiomis aplinkybėmis net artimiausi žmonės kartais nesąmoningai prisideda prie to, jog moteris pasilieka žalinguose santykiuose.
Anot jos, frazės „pakentėk“, „visoms taip būna“ ar „nieko tokio“ ne padeda, o priešingai – verčia moterį susitaikyti su patiriamu smurtu ar psichologiniu spaudimu. Dainininkė įsitikinusi, kad toks raginimas turėtų būti vertinamas kaip rimtas įspėjamasis ženklas.
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Vestuvės, kurių nenorėjo
Laidoje Mia prisiminė ir vieną skaudžiausių savo gyvenimo sprendimų – antrąją santuoką. Ji neslėpė, kad prie altoriaus žengė ne todėl, jog pati to norėjo, o todėl, kad jautė aplinkinių spaudimą.
„Niekada nenorėjau tekėti, pabrėžiu, nei už vieno vyro, atsprašau. <...> Bet padariau tai jau du kartus... Na, pavyzdžiui, mano antra santuoka... Tiesiog mane draugai įtikino, kad aš turiu atlėsti, aš turiu sutikti ir aš turiu tai padaryti, nes jau ir visuomenė visą žino, ir jau visi aplinkui viską žino, ir tiesiog tai bus kaip ir negražu iš mano pusės.
Ir aš tiesiog puikiai atsimenu – eidama į santuokos rūmus nubraukiau ne vieną ašarą, klausdama savęs, ką aš darau? Ta prasme, ką aš darau? Ir tai buvo didžiausia klaida mano gyvenime, kad aš tą padariau, nes kažkam atrodė kitaip.“
Iš santykių traukėsi po truputį
Kalbėdama apie išsiskyrimą, dainininkė atviravo, kad pasitraukti iš toksiškų santykių nebuvo paprasta. Jos teigimu, tokiose situacijose atvirai pranešti apie sprendimą išeiti gali būti nesaugu, todėl ji pasirinko kitą kelią.
„Aš labai puikiai pamenu, kaip aš labai po truputį išsivežinėjau daiktus. Prasklaidydavau spintą, tada dar truputėlį ten pabūdavau porą dienų, tada vėl daiktus išsinešdavau, tada vėl prasklaidydavau. Ir taip aš pabėgau iš santykių“, – prisiminė Mia.
Pasak jos, ištrūkti iš tokių santykių dažnai prireikia ne tik drąsos, bet ir daug kantrybės. Agresoriai ilgainiui palaužia moters pasitikėjimą savimi, todėl net sėkmingos ir savarankiškos moterys ima abejoti, ar sugebės gyventi savarankiškai. Būtent dėl to sprendimas išeiti neretai tampa ilgu ir sudėtingu procesu.