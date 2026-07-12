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Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys kreipėsi į sekėjus: pranešė žinią

2026 m. liepos 12 d. 15:42
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja, verslininkė, vizažo meistrė Oksana Pikul (42 m.) jau įsitraukė į antrąjį realybės šou „Chaosas“ sezoną. Projekto startą ji pažymėjo socialiniuose tinkluose, kur pasidalijo naujais kadrais su kovotoju Dominyku Dirksčiu (24 m.) ir kreipėsi į savo sekėjus.
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Paviešintose nuotraukose O. Pikul ir D. Dirkstys įamžinti specialiai projektui surengtoje fotosesijoje. Kartu moteris priminė, kad realybės šou jau prasidėjo, o dalyvių gyvenimą žiūrovai gali stebėti visą parą.
„ATIDARYTA!
Realybės LIVE šou jau startavo! Nuo dabar dalyvius galite stebėti 24/7!

„UTMA 18“ virto meilės scena: D. Dirkstys pasipiršo O. Pikul minios akivaizdoje

Ir tai dar ne viskas...
Jau visai netrukus atvykstame į LIVE transliaciją, kur turėsite galimybę patys sugalvoti užduotis dalyviams!
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Rašykite komentaruose savo beprotiškiausias, juokingiausias ar kūrybiškiausias idėjas! Galbūt būtent jūsų užduotį dalyviai turės įvykdyti tiesioginiame eteryje!
Prisijunkite, stebėkite ir tapkite šou dalimi!“ – rašoma įraše.
Primename, kad apie dalyvavimą Pauliaus Aršausko organizuojamame projekte O. Pikul paskelbė dar prieš kelias dienas.
Tuomet ji sekėjus ragino nepraleisti antrojo „Chaoso“ sezono pradžios.
„Pasiruošę???? Jau nuo Liepos 10 d. startuoja realybės šou „Chaosas2“! Nori matyti kas vyks? Junkis jau dabar!“ – rašė ji.
Dominykas DirkstysOksana Pikul-Jasaitienė

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