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Per JAV plaukiantis A. Valujavičius nustebo save pamatęs: neteko svorio

2026 m. liepos 12 d. 12:30
Lrytas.lt
JAV baidare kertantis keliautojas Aurimas Valujavičius kasdien įveikia dešimtis kilometrų ir didžiąją dienos dalį praleidžia irkluodamas. Intensyvi kelionė jau paliko ryškių pėdsakų – vyras atvirai pripažino pastebėjęs, kad per šį laiką gerokai sulieknėjo.
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Po beveik dešimt valandų trukusio irklavimo, per kurį įveikė apie 28 kilometrus, A. Valujavičius pasiekė krantą ir ėmė ruoštis nakvynei.
Prieš įsirengdamas stovyklavietę keliautojas nusprendė atsigaivinti upėje. Pamatęs save vaizdo kameros ekrane, jis neslėpė nuostabos dėl pasikeitusios išvaizdos.
„Blemba, svorio kiek nukrito, rankų nieko neliko. Na, aišku, paryškėjo (raumenys) kažkiek. Visai kūdutis. Kūdos rankos, krūtinė sukritus, veidas irgi. Kojos irgi sukūdusios“, – stebėjosi jis

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Keliautojas atkreipė dėmesį ne tik į sumažėjusį svorį, bet ir į ryškų įdegio kontrastą. Anot jo, saulės nuolat kaitinamos kūno vietos jau spėjo stipriai įdegti, o po drabužiais pasislėpusios liko beveik baltos.
„Gerai atrodo“, – su šypsena ironizavo A. Valujavičius.
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Aurimas Valujavičius – apie netrukus prasidėsiančią naują kelionę: tai gali būti iššūkis

Aurimas Valujavičius – apie netrukus prasidėsiančią naują kelionę: tai gali būti iššūkis (1)

Primename, kad kelionę per Jungtines Valstijas Aurimas Valujavičius pradėjo šių metų birželio pradžioje.
Lietuvos keliautojas baidare nusprendė įveikti daugiau nei 5,6 tūkst. kilometrų ilgio maršrutą – Misūrio upe ir dalimi Misisipės iki pat Meksikos įlankos. Planuojama, kad ši ekspedicija truks apie pusmetį ir taps ilgiausia kelione baidare Lietuvos istorijoje.
A. Valujavičius yra pasakojęs, kad šią idėją brandino dar nuo 2019-ųjų, tačiau tuomet planus sujaukė pandemija.
Kelionės metu jis kasdien dalijasi įspūdžiais, o 2027-ųjų pradžioje planuojama pristatyti ir dokumentinį filmą apie šį nuotykį.
Aurimas Valujavičiussvorispokyčiai

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