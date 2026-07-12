TV3 tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ E. Mildažytė atvirai sugrįžo prie vieno skaudžiausių savo gyvenimo etapų. Ji prisiminė ne tik visuomenėje didžiulį atgarsį sukėlusį incidentą, bet ir tai, kas tuomet skaudino labiausiai.
Žurnalistė neslėpė, kad didžiausią nuostabą jai sukėlė ne viešumas ar visuomenės reakcija, o dalies kolegų elgesys.
„Mane nustebino tik vienas daiktas – mane nustebino kolegų piktdžiuga. Tai va tas tai mane nustebino. O daugiau tai nieko. Buvo labai daug tų, kurie čiuožė, taip sakant, ant to haipo ir ten visaip kaip galėdami gaudė jį ir visaip vaizduodami, kad jiems nu truputį nepatogu, bet jie vis tiek pasinaudos. Tai tas buvo, nu, bet labai žmogiška, kita vertus, tai čia nėra ko labai stebėtis“, – TV3 tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ kalbėjo ji.
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E. Mildažytė prisiminė ir tuometę LRT reakciją. Pasak jos, tiesiogiai transliuotas teismo posėdis jai nebuvo netikėtas.
„Aš nebuvau nustebus, tiesą pasakius. Kai televizija, kurioje aš pradirbau 40 metų – dabar jau bus 40 arba vienaip ar kitaip susijusi – transliuoja tiesiogiai tavo teismo posėdį... Na, aš nebuvau tuo nustebusi“, – sakė ji.
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Vis dėlto, anot žurnalistės, svarbiausia šio įvykio pasekmė buvo sprendimas visiškai atsisakyti alkoholio.
E. Mildažytė pasakojo, kad lemtingą pokalbį po skandalo turėjo su vyru Sauliumi.
„Mes su Saulium susėdome ir jis taip labai ramiai pasakė: „Editka, jeigu kas nors tave pamatys arba nufotografuos – nesvarbu, su vyno, su nesvarbu, alkoholiniu ar nealkoholiniu taure – tu esi palaidota“. Sakau: „Gerai“. Tai va, tai nuo tos dienos aš nevartoju alkoholio ir dabar jau visiškai net nepasigendu ir net pamirštu.
Ir visai aš esu tuo patenkinta, nes visada galiu vairuoti, visada... Turiu galimybę bet kada, dieną naktį, daryti ką aš noriu ir taip toliau. Nėra jokių apribojimų ir laiko planavimo pagal tai, kad vakarėlyje tu gal ten, žinai, išgersi vyno arba kažko ir negalėsi ko nors“, – atviravo žinoma žurnalistė.
Primename, kad 2021-ųjų rugsėjį E. Mildažytė buvo sulaikyta Vilniuje, Nemenčinės plente, vairavusi neblaivi. Tuomet jai nustatytas 2,36 promilės girtumas.
Policijos pareigūnai žurnalistę sustabdė gavę pilietiško vairuotojo pranešimą apie įtartinai manevruojantį automobilį.
Dėl įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o plačiai nuskambėjęs incidentas turėjo pasekmių ir profesinėje srityje – LRT tuomet pranešė iš naujo vertinsianti planuotą E. Mildažytės televizijos projektą.