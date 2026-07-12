R. Kirilkinas prabilo apie nutylėtą „Vilnius Pride“ istoriją: „Tai buvo tarsi antausis“

Apie tai jis kalbėjo laidoje „Delfi premjera“, kur pristatė ne tik naują dainą, vaizdo klipą bei sceninį vardą, bet ir sugrįžo prie birželį nuskambėjusios istorijos.
Anot Ruslano, po sprendimo išbraukti jį iš renginio programos jis kelis kartus kreipėsi į Lietuvos gėjų lygą, tačiau aiškaus atsakymo taip ir negavo.
„LGL taip ir nieko nepaaiškino. Kelis kartus jiems rašiau laiškus, tačiau atsakymo nesulaukiau. Man buvo tik užsiminta, kad spaudimą darė vieni iš „Vilnius Pride“ rėmėjų, kurie nenorėjo, jog dalyvaučiau. Kitų priežasčių iki šiol nežinau“, – laidoje „Delfi premjera“ teigė atlikėjas.
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Ruslanas neslėpė, kad ši istorija jį palietė itin asmeniškai. Jo teigimu, daugelį metų palaikė LGBTQ+ bendruomenę, buvo vienas Lietuvos gėjų lygos ambasadorių, todėl toks sprendimas tapo skaudžia staigmena.
„Man atrodo, kad daug prisidėjau prie šios bendruomenės, todėl toks sprendimas buvo labai skaudus. Tai buvo tarsi antausis. Dėl šio renginio net atsisakiau dviejų kitų, pilnai apmokamų koncertų, nes norėjau prisidėti visa širdimi. Man tai buvo didžiulis smūgis, o kartu ir nuostolis“, – kalbėjo jis.
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Po šių įvykių dainininkas paskelbė pasitraukiantis iš Lietuvos gėjų lygos.
„Pasitraukiau todėl, kad nemanau, jog tokios organizacijos turėtų politikuoti. Mano nuomone, LGL tai daro labai aktyviai ir taiko dvigubus standartus. Tuo pat metu vienas žinomas Lietuvos influenceris viešai džiaugėsi, kad aš nebedalyvausiu „Vilnius Pride“, ir viešai pavadino mane šiukšle. O LGL tuo įrašu pasidalijo savo socialiniuose tinkluose“, – sakė R. Kirilkinas.
Laidoje jis pirmą kartą pakomentavo ir viešą konfliktą su influenceriu Nagliu Bierancu. Pasak atlikėjo, iki šios istorijos jųdviejų santykiai buvo geri, o jokių nesutarimų nebuvo kilę.
„Visiškai jokių konfliktų. Prieš porą metų, kai dalyvavau „Vilnius Pride“, po mano pasirodymo jis priėjo, pagyrė mano balsą, pasakė, kad puikiai atrodau scenoje ir gerai dainuoju. Tai buvo paskutinis mūsų susitikimas. Kodėl šiandien esu vadinamas šiukšle, nežinau. To reikėtų klausti jo“, – kalbėjo Ruslanas.
Visą laidą žiūrėkite čia.