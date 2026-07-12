Ta proga R. Stonienė socialiniuose tinkluose pasidalijo jaukiomis šeimos nuotraukomis, darytomis Balio saloje, ir vyrui skyrė jautrius žodžius. Tuo sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Rimuži, ačiū Tau už tai, kad esi šalia. Už ramybę, už stiprybę, už mūsų šeimą ir už visus gražius prisiminimus, kuriuos kuriame kartu.
Linkiu Tau svarbiausio – sveikatos, vidinės ramybės ir dar daug gražių metų, kuriuos galėsime švęsti kartu.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Myliu“, – vyrui rašė ji.
Įrašu susižavėjo ir poros bičiuliai bei sekėjai. Komentaruose netrūko sveikinimų ir gražių žodžių.
Susiję straipsniai
R. Stonio gimtadienio proga – neeilinė V. Siegel dovana: žydrąją pakrantę stebėjo iš paukščio skrydžio (3)
Jaukiomis akimirkomis pasidalijusi verslininkė R. Stonienė rėžė: „Mūsų šeima – tai tikras gyvačių klanas“
„Kokia graži šeima, Rasele! Pačio gražiausio gimtadienio Jums visiems“, – rašė viena sekėja.
„Sveikinimai! Labai graži šeima“, – pridūrė kita.
„Jūs nuostabūs“, – komplimentų negailėjo dar viena internautė.