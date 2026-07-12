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Turtuoliui R. Stoniui – meilės kupini žmonos žodžiai: paviešino akimirkas iš Balio (1)

2026 m. liepos 12 d. 09:48
Lrytas.lt
Verslininkė Rasa Stonienė (49 m.) gyvena šventinėmis nuotaikomis. Liepos 10-ąją jos vyras, vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Rimandas Stonys, minėjo 73-ąjį gimtadienį.
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Ta proga R. Stonienė socialiniuose tinkluose pasidalijo jaukiomis šeimos nuotraukomis, darytomis Balio saloje, ir vyrui skyrė jautrius žodžius. Tuo sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Rimuži, ačiū Tau už tai, kad esi šalia. Už ramybę, už stiprybę, už mūsų šeimą ir už visus gražius prisiminimus, kuriuos kuriame kartu.
Linkiu Tau svarbiausio – sveikatos, vidinės ramybės ir dar daug gražių metų, kuriuos galėsime švęsti kartu.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

Myliu“, – vyrui rašė ji.
Įrašu susižavėjo ir poros bičiuliai bei sekėjai. Komentaruose netrūko sveikinimų ir gražių žodžių.
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„Kokia graži šeima, Rasele! Pačio gražiausio gimtadienio Jums visiems“, – rašė viena sekėja.
„Sveikinimai! Labai graži šeima“, – pridūrė kita.
„Jūs nuostabūs“, – komplimentų negailėjo dar viena internautė.
Rimandas StonysGimtadienis

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