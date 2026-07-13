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D. Dirkstys paviešino įrašą su O. Pikul sūnumi: uždavė itin asmenišką klausimą

2026 m. liepos 13 d. 17:53
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose kovotojas Dominykas Dirkstys paviešino įrašą su verslininkės, dainininkės Oksanos Pikul sūnumi.
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Instagrame jis atsakinėjo į sekėjų užduodamus klausimus, o vienas jų buvo skirtas ir mylimosios atžalai.
„Ar Domas geriausias iš buvusių mamos draugų?“, – tokį klausimą mažajam Dominykui perskaitė kovotojas.
O. Pikul sūnus nesuabejojęs atsakė: „Taip“.

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Tai, kad jų ryšys artimas galima pastebėti socialiniuose tinkluose.
Oksana ne kartą yra paviešinusi, jog abu Dominykai kartu leidžia laiką, bendrauja.
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