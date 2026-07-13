D. Dirkstys paviešino įrašą su O. Pikul sūnumi: uždavė itin asmenišką klausimą

Instagrame jis atsakinėjo į sekėjų užduodamus klausimus, o vienas jų buvo skirtas ir mylimosios atžalai.
„Ar Domas geriausias iš buvusių mamos draugų?“, – tokį klausimą mažajam Dominykui perskaitė kovotojas.
O. Pikul sūnus nesuabejojęs atsakė: „Taip“.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Tai, kad jų ryšys artimas galima pastebėti socialiniuose tinkluose.
Oksana ne kartą yra paviešinusi, jog abu Dominykai kartu leidžia laiką, bendrauja.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas Dirkstyssūnus
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