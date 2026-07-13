Grupė „Šeškės“ kadras – apkalbų sūkuryje: stebisi dėl vieno dalyko

Dar vasaros pradžioje Karina Krysko, Ingrida Martinkėnaitė ir Goda Alijeva pristatė dainą „Sparnai“ ir pasidalijo specialiai šiam kūriniui skirta vizualizacija.
Pastaroji paskutiniu metu itin išplito viešojoje erdvėje.
Akivaizdu, kad „Yours fotografy“ kurtas kadras darytas pasitelkiant dirbtinį intelektą. Tai matoma iš kiek kitokių atlikėjų bruožų ir to, jog vizualizacija labiau primena paveikslėlį.
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Internautai atkreipė dėmesį, kad nuotraukoje – ir ne vienas dirbinio intelekto generuotam turiniui būdingas netikslumas.
Kiek kitokie ne tik Karinos, Ingridos ir Godos veidai, bet ir kiek iškraipytos jų kūno formos, pirštai.
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Primename, kad ši vizualizacija pasirodė, kai grupės narės pristatė vasarišką kūrinį.
Tada „Šeškės“ pasakojo kad daina „Sparnai“ sukurta pagal laiko patikrintą receptą – smagią melodiją, įsimenantį priedainį ir energiją.
„Lyg ir tampa įprasta, kad mūsų dainos šauna į populiariausių sąrašus, bet neužmiegame ant laurų ir nuolat nuoširdžiai dirbame.
Žinoma, sėkmės nebūtų be klausytojų, tad kviečiame žiūrėti, klausyti ir būtinai parašyti savo atsiliepimus. Lauksime jūsų reakcijų, nes jos mums labai svarbios!“, – tada sakė grupės merginos.
Grupė ŠeškėsGoda AlijevaIngrida Martinkėnaitė
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