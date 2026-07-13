ŽmonėsVeidai ir vardai

Įrašas apie Justiną Partikę pribloškė internautus: atgaivino santykius su buvusiu mylimuoju?

2026 m. liepos 13 d. 16:54
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja, grožio specialistė Justina Partikė socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėta situacija – apie jos asmeninį gyvenimą pasklido gandai, kurie pribloškė ne tik internautus, bet ir ją pačią.
Daugiau nuotraukų (6)
Apie tai žinoma moteris prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Pasirodo, socialiniuose tinkluose išplito netikras straipsnis, kuriame teigiama, kad Justina neva džiaugiasi atgimusiais santykiais su buvusiu mylimuoju Broniumi Šukiu.
Tiesa, Justinos ir Broniaus keliai išsiskyrė jau prieš kelerius metus, o dabar jos širdį šildo nauji jausmai.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Po tokio akibrokšto J. Partikė neslėpė nuostabos ir socialiniuose tinkluose rėžė, ką galvoja.
„Gerai, kad yra portalai. O tai pati nebūčiau naujienų žinojusi“, – juokavo J. Partikė.
Susiję straipsniai
Po žinios apie skyrybas – jautrus Mindaugo Lipniaus atsivėrimas

Po žinios apie skyrybas – jautrus Mindaugo Lipniaus atsivėrimas (2)

Sparčiai plintantis K. Zvonkuvienės įrašas kursto aistras: užkliuvo du dalykai

Sparčiai plintantis K. Zvonkuvienės įrašas kursto aistras: užkliuvo du dalykai (3)

Nacionalinėje dailės galerijoje – išskirtinė popietė: į ceremoniją atvyko būrys garbių svečių

Nacionalinėje dailės galerijoje – išskirtinė popietė: į ceremoniją atvyko būrys garbių svečių (1)

Vis dėlto, svarbu pabrėžti, kad melagingą informaciją išplatino fiktyvus naujienų portalas, niekaip nesusijęs su žiniasklaida.
Tokių atvejų, kuomet socialiniuose tinkluose platinama melaginga informacija siekiant pritraukti dėmesį, pasitaiko neretai, todėl svarbu išlikti budriems ir atidžiai tikrinti šaltinius.
Justina PartikėSantykiaimelagingas įrašas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.