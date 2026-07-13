Įrašas apie Justiną Partikę pribloškė internautus: atgaivino santykius su buvusiu mylimuoju?

Apie tai žinoma moteris prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Pasirodo, socialiniuose tinkluose išplito netikras straipsnis, kuriame teigiama, kad Justina neva džiaugiasi atgimusiais santykiais su buvusiu mylimuoju Broniumi Šukiu.
Tiesa, Justinos ir Broniaus keliai išsiskyrė jau prieš kelerius metus, o dabar jos širdį šildo nauji jausmai.
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Po tokio akibrokšto J. Partikė neslėpė nuostabos ir socialiniuose tinkluose rėžė, ką galvoja.
„Gerai, kad yra portalai. O tai pati nebūčiau naujienų žinojusi“, – juokavo J. Partikė.
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Vis dėlto, svarbu pabrėžti, kad melagingą informaciją išplatino fiktyvus naujienų portalas, niekaip nesusijęs su žiniasklaida.
Tokių atvejų, kuomet socialiniuose tinkluose platinama melaginga informacija siekiant pritraukti dėmesį, pasitaiko neretai, todėl svarbu išlikti budriems ir atidžiai tikrinti šaltinius.
Justina PartikėSantykiaimelagingas įrašas
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