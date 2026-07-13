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Iš viešumos dingęs Mindaugas Rainys pasirodė su nauja mylimąja

2026 m. liepos 13 d. 19:10
Lrytas.lt
Iš viešumos dingęs televizijos laidų vedėjas Mindaugas Rainys jau kurį laiką nebegyvena Lietuvoje – gyvenimą jis kuria Dubajuje. Tačiau kaip jo gyvenimas atrodo dabar?
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Akyliausi gerbėjai pastebėjo, kad žinomo vyro širdį galimai šildo nauji jausmai.
Apie tai išdavė „YouTube“ paviešintas vaizdo įrašas, kuriame Mindaugas pasirodo su turinio kūrėja Erika Nevada.
Jųdviejų tarpusavio bendravimas, šilti apsikabinimai ir subtilūs bučiniai internautams užminė mįslę, kad juodu galimai sieja ne tik draugystė.

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Vaizdo įraše taip pat užfiksuota, kaip Mindaugas ir Erika kartu leidžia laiką – tyrinėja gamtą, grožisi ja, lankosi masažuose ir t.t.
Erika jau kurį laiką dalijasi panašiais vaizdo įrašais, kuriuose netrūksta asmeninių patirčių iš kelionių ir gyvenimo Dubajuje.
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Vis dėlto, kol kas nei Mindaugas, nei Erika viešai nepatvirtino, ar juodu sieja romantiniai santykiai.
Pamatyti vaizdo įrašą galite čia:
Mindaugas RainysSantykiaimylimoji

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