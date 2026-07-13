Nacionalinėje dailės galerijoje – išskirtinė popietė: į ceremoniją atvyko būrys garbių svečių

Tarp svečių pasirodė Žilvinas Grigaitis, Eugenijus Skerstonas, Kristina Sabaliauskaitė, Rimvydas Petrauskas, Vytautas Juozapaitis, Giedrė Žičkytė ir kiti.
Renginio metu Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje p. Lucie Stepanyan įteikė Garbės legiono ordino kavalieriaus ženklą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generaliniam direktoriui Arūnui Gelūnui.
Šis apdovanojimas skiriamas už išskirtinį indėlį į Prancūzijos ir Lietuvos kultūrinį dialogą bei Europos kultūros sklaidą.
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Menininkas, filosofas, akademikas, diplomatas ir buvęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras A. Gelūnas visą savo profesinę veiklą skyrė tarptautinių kultūrinių mainų plėtrai, kultūros paveldo puoselėjimui ir Europos bendradarbiavimo stiprinimui.
Nuo 2019 m. jis eina Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinio direktoriaus pareigas ir reikšmingai prisidėjo prie muziejaus tarptautinio matomumo bei prestižo stiprinimo.
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Visą savo profesinį kelią A. Gelūnas puoselėjo glaudžius ryšius su Prancūzija. Jis skatino Prancūzijos ir Lietuvos kultūros institucijų bendradarbiavimą, rėmė menininkų, meno kūrinių ir idėjų sklaidą tarp abiejų šalių, prisidėjo prie prancūzų kūrybos pažinimo Lietuvoje ir Lietuvos kūrėjų pristatymo Prancūzijoje.
„Būdamas įsitikinęs, kad Europos kultūra pirmiausia kuriama per tarpusavio pažinimą, Jūs skatinote meno kūrinių, idėjų ir talentų sklaidą tarp Vilniaus ir Paryžiaus.
Visuomet rodėte ypatingą dėmesį prancūzų intelektinei ir meninei tradicijai, jos universalumui bei menui, kaip esminės žmogaus laisvės raiškos, sampratai“, – savo kalboje pabrėžė ambasadorė.
Nacionalinė dailės galerija (NDG)ceremonijaPrancūzija
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