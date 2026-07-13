Nutrūko Gedimino Juodeikos ir 14-ka metų jaunesnės mylimosios sužadėtuvės

Žinia apie netikėtą gyvenimo posūkį žinomas vyras pasidalijo su naujienų portalu tv3.lt.
Skirtingais keliais pora pasuko po ne vienų draugę praleistų metų.
„Taip jau susiklostė, kad pasukome skirtingais keliais. Gyvenimas keičiasi, o kartu su juo pasikeičia požiūris į pasaulį bei į vienas kitą.
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Išsiskyrėme tyliai, be pykčių ir be kažkokių dramų. Esu laisvas“, – patvirtino Gediminas.
Šis pokytis palietė ne tik asmeninį, bet ir profesinį poros gyvenimą. Anksčiau prie tų pačių projektų dirbusi pora nusprendė, kad to taip pat nebetęs.