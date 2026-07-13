Šiemet didžiausias Baltijos šalyse automobilių sporto festivalis Palangoje vyks jau 27-ąjį kartą.
Liepos 15–18 dienomis žiūrovų lauks automobilių paradas, treniruotės, kvalifikaciniai važiavimai, „OlyBet“ remiamas „Moterų iššūkis“, traukos lenktynės, žiūrovų slalomas, „Motor Fest“ automobilių paroda, mechanikų bėgimas, decibelų varžybos ir kitos pramogos.
Pagrindinės 1006 kilometrų lenktynės liepos 18-ąją prasidės 12 val., o preliminarus jų finišas numatomas apie 20.30 val.
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Pasibaigus lenktynėms, renginio scenoje bus apdovanoti nugalėtojai, o vėliau veiksmas persikels į Palangos „OlyBar“ barą, kur nuo 22 val. vyks oficialios dūzgės ir nemokamas dueto „Pupytės“ koncertas.
O. Pikul daugelį metų buvo grupės „Naujosios pupytės“ lyderė, o M. Kvietkutė prie kolektyvo prisijungė 2016-aisiais. Po kelerių metų grupė tapo dviejų atlikėjų duetu, kurio pasirodymai išsiskiria ryškiais sceniniais įvaizdžiais, choreografija ir Lietuvos klausytojams gerai pažįstamomis popmuzikos dainomis.
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Šiemet Oksana ir Monika vėl garsiai priminė apie save – kartu su reperiu OG Version jos naujam gyvenimui prikėlė kultiniu tapusį kūrinį „Pupytės“.
Atnaujinta beveik prieš du dešimtmečius išpopuliarėjusios dainos versija greitai sulaukė klausytojų dėmesio muzikos platformose ir socialiniuose tinkluose. Netrukus „Pupyčių“ hitai garsiai skambės ir Lietuvos kurortų sostinėje.
„Lenktynių savaitę Palanga gyvena ypatingu ritmu, todėl norime, kad emocijos nesibaigtų kartu su paskutiniais trasoje įveiktais kilometrais. Kviečiame lenktynių dalyvius, žiūrovus, palangiškius ir miesto svečius nemokamai išgirsti duetą „Pupytės“ ir pratęsti vasaros vakarą pačiame miesto centre“, – teigia vakarėlio organizatoriai.
Liepos 18-osios vakarą papildys ir dar viena išskirtinė pramoga – nuo 22 val. iki 1 val. nakties „OlyBar“ bare vyks nemokamos Las Vegaso stiliaus (ne)tikros vestuvės, kurias ves rokenrolo karaliumi Elviu Presliu persirengęs vedėjas.
Ceremonijos nebus teisiškai įpareigojančios, o simbolinį „taip“ ištarti pasiryžusių lankytojų lauks žiedai, gėlių arka, veliumas, puokštė, gėrimai ir nuotrauka prisiminimui.
Oficialios 1006 km lenktynių dūzgės su dueto „Pupytės“ koncertu ir Las Vegaso stiliaus (ne)tikromis vestuvėmis vyks liepos 18-ąją nuo 22 val. Palangoje, Vytauto g. 35 įsikūrusiame „OlyBar“ kokteilių bare. Renginys nemokamas. Atvykus būtina pateikti fizinį galiojantį asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Dalyvauti gali asmenys nuo 21 metų.
Oksana Pikul-JasaitienėšouPalanga
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