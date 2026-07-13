Palangoje – išskirtinis nišinės parfumerijos vakaras: atvyko žinomi svečiai

„Gravel“ laikomi vienais seniausių nišinės parfumerijos namų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Simboliška, kad pirmasis šio prekių ženklo pristatymas Lietuvoje įvyko būtent prie Baltijos jūros.
Su daugiau nei šešis dešimtmečius puoselėjama parfumerijos istorija ir vienu populiariausių aromatų „Hudson River NY svečius supažindino specialiai į Lietuvą atvykęs šio prekių ženklo naujasis savininkas Christianas Blessingas.
Nepaisant stipraus vėjo ir lietaus, renginyje dalyvavo televizijos prodiuserė ir laidų vedėja Rūta Lapė, modelis ir laisvalaikio drabužių kūrėja Simona Starkutė, buvusi Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė bei šiuo metu Lietuvoje viešintys buvęs Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shiro Yamasaki ir jo žmona Yuko Yamasaki – Japonijoje gerai žinoma Lietuvos kultūros ambasadorė, kanklininkė ir aktyvi lietuviškų tradicijų puoselėtoja.
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Ilgamečiai Lietuvos bičiuliai į Palangą atvyko specialiai į K. Strolienės surengtą nišinės parfumerijos vakarą.
Į Lietuvą atkeliauja amerikietiška parfumerijos legenda
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Nišinės parfumerijos ekspertė, parfumerijos namų „Krispo“ įkūrėja ir vadovė K. Strolienė sako, kad šis pristatymas yra svarbus įvykis visai nišinės parfumerijos bendruomenei.
„Aš nuolat ieškau parfumerijos namų, kurie turi ne tik išskirtinius kvapus, bet ir tikras istorijas. Ir jis – vienas iš jų.
Tai daugiau nei 60 metų puoselėjama parfumerijos tradicija, kurioje svarbiausia ne mada, o kokybė, meistrystė ir autentiškumas. Šių aukštosios parfumerijos namų istorija prasidėjo 1957 metais Niujorke, kai skandinavų kilmės verslininkas Michaelas B. Knudsenas patikėjo, kad kvapas gali būti ne tik kasdienis aksesuaras, bet ir žmogaus charakterio dalis. Tuo metu, kai dauguma vyrų rinkdavosi tik losjonus po skutimosi, jis sukūrė aromatą, kuris tapo amerikietiškos parfumerijos istorijos dalimi.
Tai aukštosios parfumerijos ženklas, išsiskiriantis ne tik aromatais, bet ir savo vieta parfumerijos pasaulyje. Jų istorija prasidėjo dar tada, kai nišinės parfumerijos sąvokos apskritai nebuvo. Jie nekūrė tendencijų sekdami rinką – jie patys tapo jos dalimi“, – kalbėjo ji.
Anot K. Strolienės, išskirtinę vietą šio prekių ženklo istorijoje užima Hadsono upė.
„Būtent jai dedikuotas vienas žinomiausių šio prekių ženklo aromatų – „Hudson River NY“. Iki šiol kiekvienas jų flakonas pildomas rankomis ir papildomas tikrais Hadsono upės akmenukais, tapusiais šių parfumerijos namų simboliu.
Todėl man atrodo simboliška, kad vakaras prie Baltijos jūros Lietuvoje prasidėjo pasakojimu apie Hadsono upę ir kvapą, įkvėptą jos istorijos“, – pasakojo moteris.
Anot K. Strolienės, šis vakaras buvo ne tik naujo prekių ženklo pristatymas, bet ir dar vienas įrodymas, kokią stiprią bendruomenę per daugelį metų pavyko suburti.
„Audra nuplėšė dekoracijas, tačiau ji negalėjo atimti svarbiausio – žmonių noro būti kartu. Man atrodo, būtent tai ir yra mūsų bendruomenė. Kai žmonės renkasi ne dėl gražaus oro, o dėl galimybės susitikti, pabendrauti, pažinti parfumerijos kūrėjus ir atrasti naujus kvapus, supranti, kad kuri kažką daugiau nei renginius. Kuri bendruomenę“, – pridūrė ji.
Audra nuplėšė dekoracijas, bet nesugadino to, kas svarbiausia
Vos prasidėjus vakarui Baltijos pajūrį užklupusi audra nuplėšė dalį dekoracijų, išblaškė kruopščiai sudėliotus papuošimus ir privertė organizatorius paskutinę akimirką koreguoti renginio planą. Tačiau yra dalykų, kurių neįveikia net stipriausias vėjas.
Ant paties Baltijos jūros kranto įsikūrusiame paplūdimio bare „Havana“ susirinkę svečiai nė neketino skirstytis. Lietus, bangų mūša ir vėjas tapo ne kliūtimi, o netikėta vakaro scenografija.
Pokalbiai apie parfumeriją, pažintis su „Gravel“ savininku Christianu Blessingu, pirmieji įspūdžiai įkvepiant aromatus ir bendrystės jausmas sukūrė atmosferą, kurios neįmanoma suplanuoti.
Į Palangą specialiai šiam vakarui iš Bavarijos atvykęs šio prekių ženklo savininkas Christianas Blessingas prisipažino nesitikėjęs tokio vakaro.
„Nesitikėjau, kad tokiu oru susirinks tiek žmonių. Tai – didžiausia vakaro staigmena. Džiaugiuosi matydamas tiek žmonių, kurie domisi nišinės parfumerijos istorija ir vertina kokybę. Mes kuriame parfumeriją žmonėms, kurie ieško autentiškumo, charakterio ir išskirtinumo.
Labai džiaugiuosi, kad tokių žmonių sutikau ir Lietuvoje. Nuo pat pradžių šis prekių ženklas buvo kuriamas žmonėms, kurie nori daugiau nei tiesiog gražaus kvapo. Mums svarbu istorija, emocija ir kokybė“, – sakė jis.
Vakaro organizatorius Žilvinas Grigaitis neslėpė, kad prieš renginį teko nemažai nerimauti.
„Kai pamačiau orų prognozę, pagalvojau, kad audra stipriai pakoreguos mūsų planus. Atvirai pasakysiu – iki paskutinės minutės svarstėme įvairius scenarijus ir galvojome, ar žmonės apskritai atvyks.
Todėl šiandien, matydamas tiek susirinkusių žmonių, jaučiu didžiulę padėką. Tai rodo, kad žmonės atėjo ne dėl gero oro. Jie atėjo dėl istorijos, kokybės ir galimybės pirmieji Lietuvoje pažinti šį aukštosios parfumerijos ženklą“, – kalbėjo žinomas vyras.
Nauji atradimai nišinės parfumerijos pasaulyje
Tarp vakaro svečių buvo ir laisvalaikio drabužių kūrėja bei buvęs modelis Simona Starkutė. Neseniai nišinės parfumerijos pasaulį atradusi kūrėja prisipažino vis dažniau ieškanti ne masinių, o charakterį turinčių kvapų, todėl tokie renginiai tampa puikia proga susipažinti su išskirtinėmis parfumerijos istorijomis ir naujais vardais.
„Man visuomet įdomūs kūrėjai, kurie turi savo braižą ir istoriją. Pastaruoju metu vis dažniau atrandu nišinę parfumeriją, todėl džiaugiuosi pažinusi šį pasaulį. Man patinka kvapai, kurie turi charakterį, emociją ir pasakoja savo istoriją. Būtent tokių atradimų niekada netrūksta tokiuose vakaruose“, – dėstė ji.
Net ir audra nesugadino vasariškos nuotaikos
Televizijos prodiuserė ir laidų vedėja Rūta Lapė, vasarą gyvenanti Palangoje, šypsojosi, kad net jai pajūrio oras tą vakarą sukėlė abejonių dėl aprangos pasirinkimo. Tačiau nusprendė laikytis kvietime nurodyto aprangos kodo „Beach Style“.
„Pažvelgiau į orų prognozę ir pagalvojau – gal reikėtų autis aulinukus, mautis džinsus ir susitaikyti, kad vasara šiam vakarui baigėsi. Bet paskui nusprendžiau likti ištikima savo stiliui ir vakaro nuotaikai. Pagalvojau – jei jau teks truputį sušalti, tebūnie.
Apsimoviau šortukus, apsiaviau basutes ir išėjau tiesiai į audrą. Ir nė kiek nesigailiu. Tokie vakarai primena, kad gerą nuotaiką kuria ne oras, o žmonės. O ten, kur susirenka bendraminčiai, grožio, estetikos ir gerų emocijų visada būna daugiau nei lietaus“, – kalbėjo moteris.
Oficialiajai vakaro daliai pasibaigus, svečiai vakarą pratęsė legendiniame Palangos klube „Exit“, kur jų laukė neformalioji susitikimo dalis. Galbūt todėl nišinės parfumerijos gerbėjams šis K. Strolienės inicijuotas ir jau tradiciniu tampantis renginys Palangoje įsimins ne dėl audros, kuri nuplėšė dekoracijas. O dėl žmonių, kurie nusprendė susiburti net ir per didžiausią liūtį.
Visa kita – Baltijos jūra, Hadsono upės istorija, išskirtiniai aromatai, šampanas ir šokiai iki paryčių – tapo gražiu šios istorijos fonu.
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