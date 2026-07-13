Savo „Instagram“ paskyroje žinomas vyras pasidalijo jautriu įrašu, kuriame išliejo emocijas.
„Tikrai neplanavau kelionėje su sūnumi rašyti tokių tekstų, tačiau yra kaip yra...
Kaip jau visi matėte, viešojoje erdvėje pasirodė įrašai ir straipsniai apie mūsų skyrybas.
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Nenoriu ir neketinu pradėti jokio viešo kaltinimų ar „postų karo“. Taip pat nesiruošiu vaidinti auka, kad visus šiuos metus gyvenau nelaimingoje santuokoje ar buvau nuolatinė auka, nes tai nebūtų tiesa.
11 metų gyvenome kurdami bendrą gyvenimą. Kartu auginome vaikus, sukūrėme bendrą – stiprų verslą, statėmės svajonių namus ir svajojome, kaip ten visi penkiese laimingai gyvensime...
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Mūsų laimė ir meilė nebuvo suvaidinta, na, bent jau iš mano pusės. Visus tuos metus mylėjau, gyniau, gerbiau ir saugojau savo šeimą – kuri man buvo aukščiau už viską. Todėl būtų nesąžininga šiandien nubraukti visą mūsų bendrą istoriją ir apsimesti, kad viskas buvo tik blogai. Taip nebuvo.
Iki šių metų birželio mėnesio net neįsivaizdavau, kad mūsų kelias gali baigtis skyrybomis. Tikėjau, jog tai yra laikini sunkumai, kuriuos įveiksime, rasime kelią vienas pas kitą. Deja… kai atsiranda planas B, planui A nebėra vietos.
Šiandien priimu realybę tokią, kokia ji yra. Tačiau savo tiesos negrįsiu pykčiu, viešais kaltinimais ar menkinimu. Didžiausia mūsų abiejų atsakomybė ir toliau išlieka mūsų vaikai.
Šiuo metu daugiau šia tema plėstis nenoriu. Visą savo laiką ir dėmesį noriu skirti mūsų su Herkumi ilgai lauktai kelionei.
Jokie įrašai, postai, komentarai ar viešos diskusijos nesugadins mūsų laiko kartu“, – rašė M. Lipnius.
Simona LipnėSkyrybosVyras
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