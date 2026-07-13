Sparčiai plintantis K. Zvonkuvienės įrašas kursto aistras: užkliuvo du dalykai

Daugiau nei 200 tūkst. kartų feisbuke peržiūrėtas filmukas internautų dėmesį patraukė dėl vieno išskirtinio dalyko.
Paprastai lietuvišką repertuarą klausytojams dovanojanti Katažina šį kartą uždainavo lenkiškai.
Toks kūrinio pasirinkimas internautus suskaldė į dvi stovyklas.
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Vieni komentarų skiltyje jai negailėjo pagyrų ne tik už pasirinkimą, bet ir atlikimą.
„Geriausia, gražiausia, nuoširdžiausia, talentingiausia Lietuvos pilietė!“, – rašė viena.
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Tačiau po įrašu buvo nemažai kritikos. Internautams užkliuvo ne tik kalbos pasirinkimas, bet ir apranga.
„Čia Lietuvoje? Tai kodėl dainuoja lenkiškai?“, – rašyta komentarų skiltyje.
„Labai ne laiku. Toks jausmas, kad dabar, kai Lietuva kovoja dėl lietuvių kalbos išlikimo, ši ponia išsityčiojo iš mūsų. Lenkė nori parodyt, kad štai nieko jūs mums nepadarysit“, – laikytasi ir tokios nuomonės.
„Kažkaip su apranga ne kaip, šiaip, Katažina visad stilingai atrodo, bet šį kartą, turbūt, rūbus pasiskolino, nes savus užmiršo atsivežti..“, – liejosi aštrūs žodžiai.