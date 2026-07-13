Veronika Montvydienė ryžosi netikėtiems išvaizdos pokyčiams

Veronika savo „Instagram“ paskyroje paviešino įrašą, kuriame kalbėjo apie savo dukros Adelės grįžimą namo.
Visgi akį traukė pasikeitusi V. Montvydienės plaukų spalva.
Dažniausiai Veroniką buvo galima išvysti su tamsiais plaukais, tačiau, regis, šį kartą ji ryžosi paeksperimentuoti.
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Jos paviešintame vaizdo įraše matyti, kad ji nušviesino kelias priekinių plaukų sruogas, taip subtiliai suteikdama savo įvaizdžiui išskirtinį akcentą.
Veronika Montvydienėpokyčiaiišvaizda
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