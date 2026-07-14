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Ypatingą progą mininti Airinė Palšytė atvėrė širdį: „Vis dar viską jaučiu labai giliai“

2026 m. liepos 14 d. 12:24
Lrytas.lt
34-ąjį gimtadienį liepos 13-ąją minėjusi lengvaatletė Airinė Palšytė šventinę dieną skyrė ne tik sveikinimams. Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo jautriu įrašu, kuriame apmąstė nueitą kelią, brandą ir tai, kaip bėgant metams keitėsi jos požiūris į gyvenimą.
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Savo „Instagram“ paskyroje sportininkė paskelbė asmenišką įrašą, kuriame neslėpė, kad su kiekvienais metais vis geriau pažįsta save ir mokosi labiau pasitikėti gyvenimu.
„Šiek tiek vyresnė, gerokai vertingesnė – su švelnia širdimi, stipriu protu, didelėmis svajonėmis ir abejotinu polinkiu viską pernelyg daug apgalvoti.
Vis dar viską jaučiu labai giliai, myliu visa širdimi, pasitikiu nuojauta ir sakau „taip“ dar nespėjusi išsiaiškinti visų detalių.

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Kažkokiu būdu viską išsprendžiu pakeliui, o su kiekvienais metais tampu vis labiau savimi. Mokausi pasitikėti gyvenimo scenarijumi net tada, kai pati atkakliai bandau jį perrašyti.
Su gimtadieniu mane“, – rašė A. Palšytė.
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Po šiuo įrašu netruko pasipilti sveikinimai. Sekėjai sportininkei linkėjo laimės, sėkmės ir gražiausių ateinančių metų, o vienas komentaras sulaukė ypatingo dėmesio.
„Su gimtadieniu. Koks nuostabus, jautrus, atviras ir drąsus pasveikinimas sau. Fantastika!“ – rašė viena sekėja.
„Su gimtadieniu“, – antrino kita.
„Sveikinu“, – pridėjo trečia.
Airinė PalšytėGimtadienis92 vasaros dienos

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