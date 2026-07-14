Iš viešumos dingusi Lidija Rasutis džiaugiasi ypatingu gyvenimo įvykiu

Žinoma moteris socialiniuose tinkluose pranešė džiugią žinią – ji tapo močiute.
L. Rasutis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame atskleidė, kad jos dukra Daina susilaukė dukters.
Iš įrašo paaiškėjo, kad tiek naujagimė, tiek jos mama jaučiasi puikiai.
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„Mano dukrelė Daina šįryt pagimdė dukrytę! Abi sveikos ir laimingos! Stebuklingas įvykis kiekvienai moteriai“, – džiaugėsi ji.
Džiugia žinia netrukus pasidžiaugė ir L. Rasutis sekėjai – komentaruose pasipylė sveikinimai, gražūs linkėjimai bei šilti žodžiai visai šeimai.