„Instagram“ istorijose O. Pikul papasakojo nusprendusi peržvelgti komentarus po naujausiu įrašu feisbuke. Anot jos, perskaitytos internautų mintys ją ne tik nustebino, bet ir privertė susimąstyti, kodėl dalis žmonių taip lengvai imasi smerkti kitų gyvenimo pasirinkimus.
„Tvarkausi dabar daiktus, nes po Dominyko gimtadienio laukia galingas savaitgalis – šeimą vežu į pajūrį ir tuo pačiu pati labai daug dirbsiu, daug renginių laukia. Prisėdau pailsėti, pasižiūrėti savo paskutinį įrašą feisbuke.
Feisbukas su komentarais tai mane stebina. Ten tokie baisūs. Rašo: tu tokia, anokia, pasileidėlė. Atsisėdau ir galvoju – kodėl? Dėl to, kad išsiskyriau? Kad turiu kitą širdies draugą? Dėl ko čia? Nesuprantu“, – „Instagram“ istorijose kalbėjo ji.
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Pasak O. Pikul, iš tokių komentarų susidaro įspūdis, kad dalis žmonių vis dar mano, jog moteris po skyrybų neturėtų nei kurti naujų santykių, nei siekti profesinės sėkmės.
„Tam, kad nebūtum pasileidėlė, pagal jų logiką, suvokimą, komentarus, tu negali dirbti, negali turėti salono, negali užsidirbti, negali mokėti vaikui už mokyklą. Tu turi vargti, sėdėti su vyru, kentėti ir laukti, kol jis kažką tau duos. O skirtis išvis negalima.
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Moters privilegija kentėti. Dieve, tada būčiau kokia faina. Kaip jai nesiseka, va čia tai nereali moteris. Pagal ką tą pasileidimą matuoja? Pagal nuotraukas su maudymosi kostiumėliu? Vištos ten“, – rėžė ji.
Žinoma moteris pabrėžė, kad dėl tokių komentarų savo gyvenimo būdo keisti neketina. Priešingai – ji ir toliau viešai dalysis savo kasdienybe bei neleis nepažįstamų žmonių nuomonei daryti įtakos.
„Tos bobulkos, kurios ten sėdi, tokios 80-ųjų ar 90-ųjų metų požiūrio, dažnai mėgsta parašyti piktus komentarus, nes, matyt, blogai yra su finansais, su sveikata ar apskritai su gyvenimu, nes dergti kitą žmogų yra nekultūra, garbės žodis. Ar aš kam nors esu parašiusi piktą komentarą? Baikit. Niekada. Tingėčiau. O ir šiaip – ne mano lygis, ne mano kultūra.
Aš tiesiogiai galiu į akis ateiti ir pasakyti. Bet tokie dažniausiai negali nieko. Tik komentarai tokiems yra wow. Jie parašo ir galvoja, va, dabar geriau jaučiuosi, galiu eiti blynų iškepti, serialą pažiūrėti, nes aš pažeminau.
Žinokit, mielosios bobulkos, aš jus dar erzinsiu. Pabaigai. Bobulkos teroristės yra atskiras žmonių pogrupis, rūšis. Gal jos turėtų jungtis į visumą ir būti visų baninamos ar bent jau artimieji tegul atkreipia į jas dėmesį, padėkite joms, nupirkite maisto, vaistų, na, matote, kad joms yra blogai, puola kitus. Čia kaip pasiutlige serganti lapė miške“, – sakė O. Pikul.